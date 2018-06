Nadal: "He jugado con intensidad adecuada en todo momento"

2/06/2018 - 17:14

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado, después de acceder este sábado a los octavos de final del torneo de Roland Garros, haber "jugado con intensidad adecuada en todo momento" para doblegar por 6-3, 6-2 y 6-2 al francés Richard Gasquet en una hora y 59 minutos.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así, valoró su balance favorable de 16-0 en los enfrentamientos con Gasquet. "No sé, son cosas que ocurren. Supongo que habrá un análisis al respecto, pero para eso estáis vosotros (los periodistas). Hoy me he sentido cómodo y he jugado con intensidad adecuada en todo momento", dijo Nadal tras su victoria sobre el francés ante las preguntas de Alex Corretja.

El comentarista de Eurosport centró sus cuestiones, sobre todo, en el juego del español durante el primer set. Y Nadal explicó su inmaculado inicio, seguido de una reacción de su oponente: "En los primeros cinco juegos él ha empezado paradito, pero luego yo he sacado intensidad alta y he perdido pocos puntos con mi saque".

"Luego he tenido un momento de cierta relajación y ha soplado viento en contra; ahí todo ha estado un poquito más liado, con él metiendo dos bolas más que al comienzo no metía", añadió un Nadal que pasó como un vendaval sobre la tierra batida de la pista Philippe-Chatrier, en busca del que sería su undécimo trofeo de campeón en París.