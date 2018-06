Serena Williams se da de baja en París por lesión y deja vía libre hacia cuartos a Sharapova

4/06/2018 - 16:29

La tenista estadounidense Serena Williams se dio de baja este lunes por lesión del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por lo que la rusa Maria Sharapova se clasificó sin jugar para cuartos de final donde espera a la ganadora del Garbiñe Muguruza-Lesia Tsurenko.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Desafortunadamente he tenido algún problema con mi músculo pectoral. Ahora mismo no puedo sacar, así que es difícil jugar. Físicamente, no puedo servir", afirmó Serena Williams en rueda de prensa tras anunciar su retirada, que privó a los espectadores de su deseado duelo con Sharapova.

Para la de Miami, que confirmó que la dolencia empezó a molestarle en su duelo de tercera ronda ante la alemana Julia Goerges, este repentino adiós le resultaba "muy difícil". "Me encanta jugar contra Maria, su tenis encaja muy bien contra el mío", lamentó.

"El problema no comenzó hasta que llegué aquí. Fue realmente doloroso y no sabía lo que era. Voy a someterse a una resonancia este martes, me quedaré aquí y veré algunos doctores, pero hasta entonces no sé nada sobre Wimbledon", prosiguió la exnúmero uno del mundo, de nuevo jugando un 'Grand Slam' tras hacerlo por última vez en el Abierto de Australia de 2017 y posteriormente ser madre.

Williams se mostró "más que decepcionada". "He puesto mucho, tiempo con mi hija y con mi familia, y lo puse todo en la pista para este momento, así que es difícil estar en esta situación, pero intento ser positiva y pensar en una imagen más amplia como los próximos torneos y lo que queda de año", sentenció la americana.