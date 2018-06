Muguruza: "Da más gusto llegar a cuartos jugando todos los partidos, pero estas cosas pasan"

La tenista española Garbiñe Muguruza declaró, tras su victoria en la cuarta ronda de Roland Garros por la retirada tras lesión de su rival, la ucraniana Lesia Tsurenko, que da "más gusto" llegar a cuartos de final "jugando todo" pero reconoció que estas cosas "pasan", y aseguró que en el duelo de cuartos de final ante la rusa Maria Sharapova "no hay favorita".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un día largo de espera, no sabía dónde iba a jugar. Me han puesto en la Pista 1, no lo decido yo. Al final tanta espera para dos juegos, pero es una victoria y ya está. Es cierto que da más gusto llegar a cuartos de final jugando todos los partidos, pero estas cosas pasan, yo me tuve que retirar a principios de año un par de veces", afirmó en sala de prensa.

La hispano-venezolana, que se medirá a la rusa Maria Sharapova, admitió que no hay favorita en los cuartos de final. "Ahora ante Sharapova será un gran partido, serán unos buenos cuartos. Los últimos partidos cayeron de su lado, hace tiempo que no juego contra ella. Me apetece jugar mucho este encuentro. Creo que es un partido donde no hay favorita. Ella está jugando muy bien, el otro día vi su partido contra Karolina Pliskova y jugó espectacular. Afortunadamente yo me siento bien", indicó.

Por último, Muguruza calificó a su rival del próximo miércoles como "sólida y agresiva". "Sharapova es una rival muy sólida, agresiva. Intentaré jugar mi mejor tenis, creo que tenemos un juego bastante agresivo las dos, así que a ver quién toma la iniciativa. Han cambiado muchas cosas desde que no juego con ella, no siento que salga a la pista con una mentalidad diferente, iré con mis opciones a ganar", concluyó.