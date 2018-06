Nadal destaca la Davis 2004 y Roma 2005 como dos de las más "especiales" de sus 900 victorias

4/06/2018 - 21:09

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado, tras conquistar la victoria número 900 de su carrera al batir al alemán Maximilian Marterer (6-3, 6-2 y 7-6(4) en cuarta ronda de Roland Garros, que los conseguidos en la Copa Davis de 2004 y en el Másters 1000 de Roma en 2005 fueron de los triunfos más "especiales" de su carrera.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Es difícil de elegir, pero podría nombrar algunas victorias. Obviamente, la Copa Davis 2004 fue importante para mí. Roma contra Guillermo Coria fue un momento especial. Y tal vez también Wimbledon 2008, Australia 2009, Roland Garros 2010 y el US Open en 2010", señaló en sala de prensa.

Por otra parte, el balear admitió no recordar su entrenamiento ante Marterer antes de la épica semifinal de 2013 en Roland Garros ante Novak Djokovic. "No lo recuerdo, lo siento, pero sí, es cierto. Me gusta seguir a los jugadores jóvenes. No recuerdo todos los entrenamientos que tuve, y con todos los jugadores que jugué en ellos, pero es bueno verlo jugando bien", indicó.

Además, el manacorí admitió el buen trabajo de los tenistas franceses, presentes en la parte noble del ranking ATP. "Es muy difícil crear grandes campeones porque es necesario nacer un poco con eso. Lo que realmente se está demostrando es que la Federación Francesa de Tenis está funcionando muy bien, hay muchos jugadores franceses en buenas posiciones en el ranking", manifestó.

Nadal quiso apoyar también la iniciativa de poner pista cubierta en el torneo parisino para evitar las suspensiones por lluvia. "Creo que este es un cambio necesario porque en todos los torneos de Grand Slam hay canchas cubiertas. Felicito a Roland Garros por esta iniciativa. Hará que el torneo sea aún más espectacular, esta cancha será muy bonita", añadió.

Por último, el español habló sobre la marcha de Zinédine Zidane del banquillo del Real Madrid. "Por supuesto, fue una sorpresa para todos. Siempre ha sido positivo y ha creído en los jugadores y en el club. Él merece elegir lo que es mejor para él, hay que darle las gracias por el ejemplo que le dio al resto de la gente", sentenció.