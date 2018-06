Simona Halep pasa por encima de Garbiñe Muguruza en Roland Garros y demuestra por qué es la número uno

La tenista rumana seguirá en lo alto del ránking de la WTA

Simona Halep eleva sus brazos tras meterse en la final de Roland Garros. Imagen: Reuters.

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió de su andadura en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras caer este jueves en las semifinales ante la rumana Simona Halep, más consistente y que se impuso en dos sets por 6-1, 6-4.

La de Constanta y la de Caracas se jugaban pelear por el título este sábado y no hubo tanta 'batalla' como se esperaba, sobre todo por la mala puesta en escena de la campeona en 2016, cuya mejoría en la segunda manga no le bastó después de fallar en los momentos decisivos, donde también sufrió algo de mala de suerte.

Aparte de sacar el billete para la final, ambas ponían en juego quien sería la número uno del mundo el próximo lunes, honor que seguirá ostentando una Halep, que disputará su tercera final de Roland Garros tras las perdidas en 2014 (Maria Sharapova) y el año pasado (Jelena Ostapenko), en busca de conseguir su primer 'grande'.

Muguruza perdió su primera semifinal de 'Grand Slam' después de una semifinal donde se alejó de la buena versión que había dado durante todo el torneo, en el que todavía no había perdido un set. Sin embargo, su revés a dos manos no funcionó y el 'drive', donde su rival cargó su juego, le lastró demasiado y fue prácticamente el gran causante de sus 31 errores no forzados.

Halep, por su parte, supo interpretar muy bien el partido y aguantar los duros peloteos a la que le sometió la hispano-venezolana gracias a unas privilegiadas piernas. Además, mantuvo la calma cuando fue con 'break' abajo en el segundo set y también en un eterno noveno juego que terminó por ser clave.

La número uno del mundo salió arrolladora y logró dominar a una Muguruza errática e incapaz de encontrar su mejor tenis. El 5-0 que endosó a la tercera cabeza de serie confirmó su superioridad y el primer set cayó sin problemas de su lado.

Sin embargo, la tenista de Caracas encontró la forma de mejorar, a partir de encauzar mejor su habitual juego agresivo para transformarlo en ganadores. La rumana dejó entonces de encontrarse cómoda en la pista y la hispano-venezolana pudo coger ventaja en el marcador (3-1) para aspirar a un tercer set antes de perder la firmeza de su servicio y ver como su rival igualaba el marcador.

La clave estuvo entonces en el noveno juego, que se alargó casi a un cuarto de hora y donde la número tres del mundo llegó a tener tres pelotas de 'break', una de ellas perdida por un mal bote de la pelota. Halep sacó adelante su servicio y eso hundió un tanto a una Muguruza que no pudo aguantar la presión y cedió el suyo para despedirse de su aventura parisina.