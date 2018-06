Nadal: "He estado preparado mentalmente para afrontar las adversidades del partido"

El tenista español Rafael Nadal declaró, tras ganar al argentino Juan Martín del Potro (6-4, 6-1, 6-2) en las semifinales de Roland Garros, que estuvo "preparado mentalmente para afrontar las adversidades" que se le presentaron durante el choque y afirmó que sólo queda "aceptar el reto y darlo todo" en la final del próximo domingo ante Dominic Thiem.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un partido duro, el primer set ha estado muy ajustado y he tenido algo de suerte porque creo que han sido seis las bolas de 'break' que he salvado y la segunda que me ha favorecido a mí he podido llevarme el set. Lo bueno es que he estado preparado mentalmente para afrontar las adversidades del partido", aseguró en declaraciones a Eurosport.

El de Manacor apuntó que una de las claves fue resistir los envites del de Tandil. "En ningún momento he tenido mala cara ni me he quejado y he aceptado que no estaba jugando todo lo bien que quisiera y que Del Potro estaba golpeando muy bien la pelota. Sabía que tenía que aguantar, que resistir y que si lo conseguía me llevaría el set y con eso el partido cambiaría. Por suerte, así ha sido", señaló.

Nadal no escondió su predilección por el torneo parisino así como por la pista Philippe Chatrier. "Esta es una pista en la que he ganado muchos partidos, una pista que me gusta, a mí las pistas grandes me gustan y me suelen favorecer bastante. La Philippe Chatrier junto a la del Open de Estados Unidos creo que son las más grandes del mundo. También hemos tenido suerte de que hoy no haya llovido, que me tenía un poco preocupado ese tema. Ha sido un día muy positivo y estoy muy contento", indicó.

El 10 veces campeón confirmó que ya piensa en la gran final del domingo ante Thiem. "Empezaremos a prepararlo a partir de mañana por la mañana antes de ir a entrenar y así tener la idea de lo que queremos entrenar de cara al partido. Hoy es un día para estar feliz, relajarnos, llevamos casi tres días seguidos compitiendo y eso en un Grand Slam no es habitual y desgasta", explicó.

El español destacó la dificultad que entrañará el duelo ante el austriaco, el único tenista capaz de ganarle en tierra en los dos últimos años. "El domingo toca otro partido muy difícil contra uno de los mejores jugadores del mundo, que este año ya me ha ganado en tierra batida. Es una final de Roland Garros así que sólo queda aceptar el reto, luchar, pelear e intentar estar lo mejor preparado posible. Puedes ganar o perder, es parte del deporte, pero hay que afrontar la final con la mentalidad de salir ahí y darlo todo", concluyó.