Rafa Nadal confirma que no estará en el torneo de Queen's

Argumenta que su temporada en tierra ha sido larga y necesita descanso

El organizador del torneo le desea lo mejor y le desea ver en el futuro

Foto: EFE.

El tenista español Rafa Nadal anunció este miércoles su renuncia al torneo de Queen's, que se disputa sobre hierba y es preparatorio para Wimbledon, porque necesita "escuchar" a su cuerpo tras "una larga temporada en tierra" coronada con su undécimo Roland Garros el pasado domingo.

"Me gustaría pedir perdón a los organizadores del torneo y sobre todo a los aficionados que esperaban verme jugar, pero he hablado con mis médicos y necesito escuchar lo que mi cuerpo me dice", afirmó Nadal en un comunicado en la web del evento que se disputa del 18 al 24 de junio.

El balear recalcó que "Queen's es un gran evento" del que tiene "buenos recuerdos" por su título en 2008. "Quería volver este año, pero ha sido una temporada en tierra muy larga para mí con excelentes resultados", agregó el número uno del mundo.

"Obviamente estamos decepcionados de que Rafa haya decidido que no pueda jugar este año, pero le deseamos lo mejor y esperamos verle en nuestras pistas en el futuro", dijo por su parte el director del torneo, Stephen Farrow.