Nadal: "En Wimbledon, cada día es una aventura; para jugar bien necesito horas de partido"

3/07/2018 - 21:30

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que cada día que pasa en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y en el que este martes debutó con triunfo ante el israelí Dudi Sela (6-3, 6-3, 6-2), es "una aventura", y que aunque ha hecho "un partido correcto" necesita "horas de partido" para conseguir "jugar bien".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Siempre me voy a sentir más cómodo en tierra. Jugar en hierba, para mí siempre es una pequeña adaptación que tengo que buscar y encontrar. Para jugar bien en esta superficie lo que necesito son horas de partido. Hoy he ganado un partido, esto me permite volver a jugar pasado mañana otro partido. A partir de ahí, cada día es un test. Espero encontrarme mejor. Hoy he hecho un partido correcto para ser primera ronda; hay cosas que mejorar, pero también hay cosas que han sido positivas y tengo que dar un pasito adelante para la siguiente ronda si quiero seguir teniendo opciones", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, el manacorí reconoció que no está totalmente adaptado. "Para estar adaptado uno tiene que competir; hay que competir para sentirte cómodo dentro de lo que la hierba te puede permitir estar seguro, más en un jugador como yo. Creo que he hecho un buen trabajo de preparación, he hecho un buen comienzo, y pasada mañana ojalá que pueda seguir en una línea ascendente y positiva", indicó.

"No es un torneo como Roland Garros, que sé que llego de ganar muchos partidos y que si juego normal y bien tengo buenas opciones de ir adelante. Aquí, cada día es una aventura, una opción de ganar o de irte para casa, y uno tiene que convivir con ello y aceptar este reto", continuó.

Por otra parte, el número uno del mundo deseó poder jugar con calor y sol esta semana. "Para mí es mejor sol, siempre, no sólo aquí. Dicho esto, he hecho cinco finales en Wimbledon y no habrá habido sol todas las veces. Pero prefiero sol", expresó.

Nadal analizó también a su próximo rival, el kazajo Mikhail Kukushkin. "Kukushkin es un buen jugador sobre hierba, viene de hacer un buen resultado. Jugué aquí contra él hace dos años un partido difícil. Cada día es un buen test para mí", expuso.

Además, restó importancia al hecho de que se cumpla una década de la final de 2008, para algunos calificada como la mejor de la historia, donde el balear venció a Roger Federer (6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7). "No pienso en eso. Fue un momento muy importante dentro de mi carrera. Estoy feliz de haber sido parte de ese momento, pero los años pasan y que sea el décimo aniversario de aquella final no es una buena noticia. Somos diez años más viejos", manifestó.

Por último, valoró la inclusión de la Copa del Mundo en el calendario. "Según tengo entendido, a nivel de calendario no cambia prácticamente nada. La Copa del Mundo no es ningún cambio, lo único que hacen es sacar dos torneos. Si es evento grande, donde los mejores jugadores del mundo van a participar, es bueno. La Copa del Mundo siempre tiene un nombre potente. Hay cosas que son buenas; es una semana en la que los mejores jugadores pueden participar habitualmente. Esto hace que engrandezca el torneo. Que sea siempre en Australia creo que no es bueno", subrayó.

"Es un evento nuevo, se ha votado que sí, yo no estoy en voto, pero apoyo lo que quieren la mayoría de mis compañeros. Es algo positivo, y a nivel de Copa Davis no creo que tenga que ser una confrontación; son dos cosas diferentes. Deseo que la Copa Davis encuentre la mejor solución posible para que el torneo sea lo que ha sido durante toda su historia", concluyó.