Tenis/Wimbledon.- (Crónica) Carla Suárez, eliminada en tercera ronda de un Wimbledon cribado de favoritas

7/07/2018 - 19:06

Pierde ante Bencic (6-1 y 7-6[3]) y deja sin representación de la 'Armada' un cuadro individual femenino con una sola 'top ten'

La tenista grancanaria Carla Suárez ha sido eliminada este sábado del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de perder ante la suiza Belinda Bencic por 6-1 y 7-6(3), dejando huérfano de representación española un cuadro individual femenino que también ha vivido el adiós de la rumana Simona Halep.

Suárez, que ejercía como vigesimoséptima cabeza de serie en esta edición y que ya fue octavofinalista en los años 2013 y 2016, cayó derrotada contra Bencic en un partido que se alargó 1 hora y 25 minutos sobre la hierba de la pista número 12 del All England Club.

Un primer set para olvidar, en el que la española perdió sus cuatro turnos de saque y apenas hizo cuatro golpes ganadores (frente a 10 de su contrincante), sirvió de mal presagio para el resto del duelo aunque Suárez mejorase mucho sus prestaciones.

En la siguiente manga, firmó 17 'winners' y un 59% de puntos ganados con su primer servicio, resolviendo las dudas del comienzo. Volvió a ceder su servicio en el segundo juego (2-0), pero devolvió el quiebre a su rival en el quinto (3-2) e incluso se puso por delante en el marcador al romper de nuevo en el noveno (4-5).

Sin embargo, a la canaria le tembló otra vez el pulso, desperdiciando una bola de set y de inmediato la helvética igualó el encuentro. Los nervios viajaban de un lado a otro de la red y Bencic perdió en blanco su turno de servicio (5-6), aunque nuevamente Suárez desaprovechó la oportunidad de cerrar la manga a su favor.

La suiza ahí apretó con sus golpes de derecha, rompió el saque de la española y forzó la muerte súbita. Dos 'mini-breaks' (4-2 y 7-3) le brindaron finalmente la victoria y el billete para los octavos de final, al mismo tiempo que dejaron a Suárez fuera de combate y a la 'Armada' sin féminas en un cuadro de individuales.

HALEP, OTRA FAVORITA QUE CAE PRONTO

Mientras tanto la rumana Simona Halep, actual número uno del mundo, también perdió en esta ronda de dieciseisavos por 3-6, 6-4 y 7-5 ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh, en un encuentro que se prolongó 2 horas y 20 minutos en la pista nº 1 del All England Club. Pese a la derrota, no pondrá en peligro su liderato en el ranking de la WTA ya que el 'grande' de Londres llegará muy escaso de favoritas a su segunda semana.

Así, la rumana unió su nombre a los de Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Petra Kvitova, Venus Williams y Madison Keys como víctimas de un exigente cuadro en el que tan solo sobrevive Karolina Pliskova tras salvarse de la criba en el último partido del pasado viernes con remontada incluida ante Mihaela Buzarnescu (3-6, 7-6[3], 6-1).

Halep sucumbió en la jornada sabatina ante una jugadora que ocupa el 48º puesto del ranking. La taiwanesa aprovechó la inestabilidad de su rival en los primeros turnos de servicio, aunque después de esos vaivenes la rumana amarró el triunfo en el primer set (3-6); pocos dudaban en ese instante de que se le escaparía la victoria definitiva.

No obstante, Hsieh sorprendió con un peloteo más estable hasta adjudicarse con solvencia la segunda manga (6-4) y culminar la remontada en un tercer set convulso en sus juegos iniciales. Halep salió con ventaja del intercambio de roturas (1-4) pero no supo administrar dicha renta. Cedió su saque en el noveno juego (4-5), pero demostró que no era su día tras despilfarrar una pelota de partido al resto.

Eso espoleó a la jugadora asiática, que a continuación rompió el servicio de la número uno del mundo e 'ipso facto' consiguió la decisiva victoria (7-5). En la cuarta ronda se enfrentará a la eslovaca Dominika Cibulkova, que por su parte batió por 6-2 y 6-2 a la belga Elise Mertens.