Polémica por la final de Wimbledon: coincidirá con la final del Mundial de Rusia 2018

El domingo 15 de julio será un gran día para los aficionados al fútbol y al tenis, ya que se disputará la final de Wimbledon (prevista para las 15:00 horas), tercer Grand Slam de la temporada, y la final del Mundial de Rusia (prevista para las 17:00 horas). Lo curioso es que ambas coincidirán durante la tarde del domingo.

Durante el Mundial, los tenistas están muy interesados en saber lo que pasa en Rusia, ya sea por los resultados de su país o por los de otro. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en Rafa Nadal, número uno del tenis, que quiso ver el Suecia-Inglaterra tras ganar al australiano Álex de Miñaur. "Ahora lo que quiero es ir a ver el fútbol". El partido empezó minutos antes de que el tenista español certificara su pase a octavos.

Otros como el francés Monfils, el extenista sueco Wilander o el británico Edmund han ido más allá y han propuesto a la organización un cambio de horario para la final de Wimbledon. "Estoy seguro de que lo tendrán en cuenta. Pero quiero decir obviamente que soy un tenista y que estoy aquí para hacer mi trabajo", dijo el británico. "Wimbledon sería muy inteligente si o hace. Incluso, los jugadores estarían de acuerdo en hacerlo", consideró Wilander. "Sería el primer jugador en perder por abandono para ver la Copa del Mundo", dijo en tono de broma Monfils.

Con todo esto, Wimbledon vive ajeno al Mundial. Según informa Marca, en los exteriores donde paseaban los aficionados, no había ninguna pantalla para ver el Suecia-Inglaterra. Ni tan siquiera en la famosa colina donde se reúnen miles de seguidores que no tienen acceso a las pistas principales del complejo tenístico. La organización incluso ordenó a los voluntarios de prensa que cerraran las cortinas que separan las ventanas de la sala donde se concentran los periodistas de la calle.

Si finalmente Inglaterra llega a la final del Mundial, Wimbledon tendrá un problema y quedará en segundo plano. La organización ha salido al paso y ha avanzado que no adelantará la hora de la final porque coincida durante un tiempo con la del Mundial. Los pross no llegan a una final del Mundial desde 1966 y el país será una locura.

En Silverstone, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Fórmula-1, se desató la locura tras la calificación. El circuito puso pantallas para que los aficionados británicos no se perdiesen el partido entre Suecia e Inglaterra.

Goal!!! ?? ????



The @SilverstoneUK crowd goes wild as England score against Sweden@FIFAWorldCup @England pic.twitter.com/unbq5YYEJA