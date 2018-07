Del Potro puede con Simon y se cita con Nadal en cuartos de Wimbledon

10/07/2018 - 16:22

El tenista argentino Juan Martín del Potro será el rival del español Rafa Nadal en los cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de batir este martes al francés Gilles Simon y poder buscar así la revancha de lo sucedido hace casi un mes en la tierra batida de Roland Garros.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El de Tandil, quinto cabeza de serie en Londres, y el de Niza fueron los únicos que no pudieron acabar, por falta de luz, su octavo de final del 'Manic Monday'. 'Delpo' había ganado los dos primeros sets en sendos 'tie-breaks', pero el galo se había hecho con el tercero por 7-5.

En la vuelta a la acción, Simon mantuvo sus buenas sensaciones y cogió ventaja con una rotura en el cuarto juego, pero Del Potro reaccionó y, no sólo recuperó la desventaja en el siguiente, sino que volvió a quebrar en el noveno para ponerse 5-4 y servicio. El francés no se rindió y levantó cuatro bolas de partido, pero terminó cediendo en la tercera 'muerte súbita' del encuentro (7-5).

De este modo, Nadal y Del Potro, que no estaba en los cuartos de final de la hierba del All England Club desde 2013, volverán a vivir otro duelo en un 'Grand Slam', en esta ocasión por un puesto en las semifinales y no como en las dos anteriores, donde el premio era la final.

Tanto en la penúltima ronda del US Open de 2017 como en la del último Roland Garros, esta el pasado 8 de junio, las victorias fueron para el manacorí, que está firmando un gran Wimbledon para estar de nuevo entre los ocho mejores siete años después de hacerlo por última vez, en un 2011 donde jugó su quinta final, con derrota ante el serbio Novak Djokovic.

El número uno del mundo, que aún no ha perdido un set en esta edición, domina el balance de enfrentamientos individuales con el de Tandil por 10-5, habiéndose impuesto en los dos disputados sobre hierba. El primero fue en Queen's en 2007, con victoria por doble 6-4, y el segundo en 2011 en el mismo escenario que este miércoles y con triunfo en octavos por 7-6(6), 3-6, 7-6(4) y 6-4.