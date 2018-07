Rafael Nadal: "Desconfío al cien por cien de Djokovic"

Londres, 11 jul (EFE).- El español Rafael Nadal explicó en rueda de prensa, después de clasificarse para las semifinales de Wimbledon, que desconfía "al cien por cien" del serbio Novak Djokovic, su rival en esa ronda.

"Desconfío al cien por cien porque juego contra uno de los mejores de la historia. No es un tema de desconfianza, es que sabes que es uno de los partidos mas difíciles del tenis", dijo Nadal al referirse al duelo que más veces se ha repetido en la historia de este deporte, con 26-25 para el serbio.

"Es un jugador que me ha dado problemas como a todo el mundo. Viene de pasar un momento malo, pero su nivel está totalmente recuperado", argumentó el balear, "ya jugó bien en Roma y en Queen's fue incluso mejor que Cilic, y vi todo el partido", comentó.

Nadal necesitó 4 horas y 40 minutos y de cinco sets para doblegar al argentino Juan Martín del Potro y meterse en semifinales de Wimbledon por primera vez desde 2011.

"Estoy muy feliz por haber sobrevivido. Ha sido un muy buen partido de tenis. Él ha jugado mejor el quinto set que cualquier otro. Todos los puntos era difíciles, él golpeaba muy fuerte y yo he tratado de ser agresivo, ir a la red, hacer dejadas, tirar ganadores. Hay que ser realista, era un partido a cara o cruz", incidió.

Durante el partido, tanto Del Potro como Nadal se resbalaron varias veces, lo que el balear achacó a la mayor humedad que hubo en la pista según avanzó el día, especialmente en la zona donde más hierba hay, cerca de la red.

"La razón de las caídas no son las zapatillas. Las zapatillas son siempre las mismas. Donde hay mas hierba se pone más húmedo y esa es la razón de que nos hayamos caído", dijo.

El español se enfrentará contra Djokovic este próximo viernes, pero antes tendrá que recuperarse de las casi cinco horas de encuentro de este miércoles.

"No hay muchas cosas que se pueda hacer", dijo, "vengo de ponerme en agua fría. No hay muchas más cosas para recuperar. Descansar, dormir las horas que necesitas, rehidratarse bien...y mañana hacer un entrenamiento suave, para moverme y que el cuerpo no esté duro", puntualizó el ganador de 17 grandes.

También se refirió al suizo Roger Federer, que quedó eliminado en cuartos y argumentó que durante su partido no estaba pendiente del helvético ya que suficiente tenía con tener enfrente a Del Potro.

"Lo siento por él. Es imposible ganar siempre incluso para él", añadió.