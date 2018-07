Serena: "Estas dos semanas me han enseñado que puedo competir"

Londres, 14 jul (EFE).- La estadounidense Serena Williams explicó en rueda de prensa que estas dos semanas en Wimbledon le han demostrado que puede "competir", pese a perder en la final del torneo londinense con la alemana Angelique Kerber.

"Ha sido una gran oportunidad para mí -estar en la final-. Hace un par de meses no sabía cómo estaba, ni cómo estaría ni si sería capaz de volver. Ha sido un largo camino hasta ver la luz. Por eso creo que estas dos semanas me han enseñado que puedo competir. Creo que puedo ser una candidata para ganar Grand Slams", sopesó.

Serena, de 36 años, volvió a una final tras disputar la última hace más de un años y medio, en el Abierto de Australia.

No obstante, Kerber se llevó la victoria por 6-3 y 6-3 y levantó su primera bandeja de plata de Wimbledon.

"Ella ha jugado realmente bien del primer al último punto. Ha estado increíble hoy", agregó.

Además, la americana no quiso achacar su derrota al hecho de no saber a qué hora empezaría su encuentro, debido al aplazamiento del encuentro de semifinales entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

La final femenina, prevista para las 13:00 GMT, se retrasó porque el partido entre Djokovic y Nadal se fijó para las 12:00 GMT en la misma cancha donde se disputaría la final, la pista central.

"No ha tenido ningún impacto en mi. Era algo necesario, no habían acabado su partido y tenían que hacerlo. No creo que pudieran poner la semifinal después de las mujeres porque a lo mejor tendrían que volver al día siguiente. Si hubiera sido al revés, espero que se hubiera hecho lo mismo con las mujeres", matizó.