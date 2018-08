Federer: "La Copa Davis no puede ser la Copa Piqué"

"Resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis", comenta

El tenista suizo y campeón de 20 Grand Slams, Roger Federer, ha realizado unas declaraciones sobre la nueva Copa Davis impulsada por Gerard Piqué. Al de Basilea no le hace mucha gracia que un futbolista se meta en asuntos que incumben exclusivamente a tenistas.

"Estas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", dijo el suizo en un corrillo con periodistas suizos durante el US Open de Nueva York, declaraciones que recoge el Daily Mail.

"Estoy a favor de las innovaciones. Nuestro deporte necesita pensar un poco fuera de lo normal para innovar. Pero es como el Jenga (juego de habilidad física y mental, en el cual los participantes tienen que retirar los bloques de una torre por turnos y colocarlos en la parte superior, hasta que ésta se caiga): debes tener cuidado de no quitar el ladrillo que derribará todo el edificio", añadió.

Federer, de 37 años, ya no jugaba con el formato actual y su cuya visión se opone a la de sus dos grandes rivales, Djokovic y Nadal, que están de acuerdo con la idea de Piqué. "Creo que el cambio de formato era inevitable. Mi nombre fue mencionado en constantes ocasiones entre los tenistas que apoyaban el acuerdo, lo cuál no es cierto. Yo sólo apoyé el cambio de formato porque la vieja fórmula no era la adecuada para los jugadores, pero jamás me pronuncié que estuviese de acuerdo con el formato impuesto", manifestó el jugador serbio.

"Yo creo que la competición era buena, pero evidentemente llevaba años con problemas. Esta es una realidad, y cuando algo tiene problemas tienes que buscar una solución", reconoció Nadal.