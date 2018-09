Piqué y Kosmos quieren dar otro vuelco al tenis con un torneo que dará más de ocho millones al campeón

La Majesty Cup contaría con 64 tenistas de los cuales 63 se irían sin premio

Sería un torneo de exhibición que no contaría con puntos para la ATP

El mundo del tenis quiere que se celebre la semana después del US Open

En medio del fervor de Chicago al acoger la Laver Cup con el mejor elenco de los tenistas mundiales que se enfrentan en un novedoso Europa vs EEUU, la empresa que dirige Gerard Piqué, Kosmos, ha dejado caer la posibilidad de crear un nuevo torneo. El campeonato en cuestión sería de exhibición entre 64 jugadores y dejaría solo dinero para el ganador, alrededor de ocho millones y medio de euros.

La noticia, adelantada por el diario The Telegraph, se estaría estudiando muy seriamente entre los directivos del tenis mundial después de que lo haya planteado Kosmos, que sería la empresa que pondría el dinero para el campeón. Este torneo, que no repartiría puntos en la clasificación de la ATP al ser de exhibición, contaría con 64 tenistas de los cuales 63 saldrían perdedores y sin ningún tipo de premio y uno con la bolsa establecida.

De esta forma se incrementaría la competencia para que el campeonato, pese a no suponer cambios en la ATP, no fuese unos simples partidos de entretenimiento y tuviesen valor para los jugadores. Ya con un nombre como borrador, Majesty Cup, se ha propuesto que se disputase la semana siguiente a la finalización del US Open.

Así pues, de confirmarse este torneo y la fecha indicada, la fase final de la Copa Davis no podría cambiar de noviembre a septiembre como pretendía Piqué, tras una entrevista a Le Figaro. El nuevo formato de la competición entre países también tiene a la empresa del futbolista detrás y las buenas relaciones con los directivos del tenis avanzan el visto bueno a la posible Majesty Cup.

En los últimos meses, ante las peticiones de los tenistas por el apretado calendario, se ha creado la mencionada Laver Cup que celebra estos días su segunda edición, se ha modificado la Copa Davis a partir de 2019 y se ha establecido la Copa Mundial por Equipos para 2020. Una revolución en el tenis en la que Piqué anda muy metido y está cerca de convertirse en un eje fundamental de este deporte.