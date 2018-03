Rubalcaba insiste en que no habrá una nueva negociación y que la única salida de ETA es dejar las armas

Agencias 25/05/2009 - 20:21

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en que no habrá una nueva negociación con ETA porque se trata de "una vía agotada ya" y ha añadido que la única salida que queda a la banda terrorista es "dejar las armas".

"Rotundamente no", fue la respuesta del ministro del Interior. Ha resaltado que "esa es una vía agotada ya" y que "conviene no abrir falsas expectativas". "Conviene que todo el mundo sepa que eso se ha acabado y que lo único que ahora espera la democracia española es que dejen las armas. Y mientras no las dejen, seguiremos haciendo nuestro trabajo", insistió Rubalcaba, que aludió a la detención en París del etarra Iker Esparza.