Txeroki dio órdenes en la tregua de no atentar contra el PSOE, pero sí contra el PP

José Ángel Lerín Sánchez, el miembro del 'comando Urederra' de ETA, desarticulado en abril de 2007 en pleno alto el fuego permanente decretado por los terroristas entre marzo de 2006 y junio de 2007, declaró a la Guardia Civil tras su arresto que el ex jefe militar de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', les dio instrucciones de no atentar "preferiblemente" contra miembros del PSOE. Por el contrario, sí tenía órdenes de atentar contra miembros del PP y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"La organización ETA había marcado que, en general, no se atentase contra miembros del PSOE, y que en ningún caso se atentase sobre miembros del PNV, IU, EA o Aralar, declaró Lerín Sánchez en relación a la indicación que les transmitió 'Txeroki'. Esta declaración, prestada en abril de 2007 fue leída hoy públicamente en la Audiencia Nacional, donde Lerín Sánchez es juzgado junto a otros 11 acusados por conformar un grupo de información al servicio de la banda.

Atentar contra el PP

Además Lerín detalló entonces que la banda terrorista "había marcado directrices generales y otras más particulares" entre las que se encontraban atentar contra "miembros del PP, militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios de prisiones que no perteneciesen al sindicato ELA, miembros de la Ertzaintza, así como intereses del Estado, oficinas de correos, del INEM y oficinas bancarias".

Este testimonio fue leído por la secretaria judicial en la vista celebrada hoy en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal tras solicitarlo la Fiscalía y la AVT --que ejerce la acusación popular en este proceso-- debido a la negativa del procesado a responder a sus preguntas. Sin embargo, en el testimonio prestado por Lerín Sánchez a la Guardia Civil no se detalla el momento preciso en el que Txeroki habría dado tal instrucción.

Lerín Sánchez --detenido el 28 de marzo de 2007 y actualmente en prisión por diversos delitos de terrorismo-- formó parte del 'comando Urederra' y antes del 'comando Zapa' de ETA, actuando siempre bajo las órdenes de 'Txeroki', quien se encontraba en Francia.

Así se explica en el informe de acusación del fiscal encargado del caso Vicente González Mota, quien pide para este acusado la pena más alta de todos los procesados. Concretamente, Lerín se enfrenta a 12 años de cárcel por integración en organización terrorista en calidad de dirigente, 10 por depósito de explosivos, 3 por falsificación de documento oficial y 2 por tenencia ilícita de armas.

Según el Ministerio Público, su participación en el 'Urederra' se inicia después de entrar en España desde Francia el 11 de mayo de 2006, usando el alias de 'Jacinto'. Actuaba de enlace entre el miembro liberado de ETA Ekaitz Aguirre Goñi --en paradero desconocido-- y 'Txeroki', de quien recibía instrucciones tanto de caracter general como particular para cometer atentados terroristas, siendo uno de los máximos responsables del comando y de la red de colaboradores.

Información sobre Pagazaurtundúa

No obstante, durante su participación hoy en la vista, Lerín Sánchez no matizó aquella orden supuestamente recibida por Txeroki, sino que se limitó a denunciar que su testimonio ante la Guardia Civil fue fruto de los malos tratos que recibió. Según consta en el informe de la Fiscalía durante su pertenencia al Urederra, este procesado realizó informes sobre diversos objetivos de ETA entre los que se encontraba Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y ex edil y parlamentaria socialista en la Cámara vasca.

Fuentes fiscales, preguntadas en relación a la declaración prestada por Lerín Sánchez ante la Guardia Civil también se limitaron a recordar que la banda terrorista asesinó en marzo de 2008 precisamente al concejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco

Además, Lerín Sánchez también informó a la banda sobre el filósofo Fernando Savater, el parlamentario de UPN Francisco Iribarren, un militar del Cuartel de Loyola, dos ertzainas de Tolosa, según la Fiscalía, que añade como en otras ocasiones y siguiendo directrices de la banda se realizaron informes sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios policiales así como intereses del Estado como oficinas de correos o bancos.

Inicio del juicio

El tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara inició hoy el juicio contra Lerín y otros tres miembros del 'comando Urederra' de ETA, y ocho de sus colaboradores, para los que el fiscal Vicente González Mota solicita entre 9 y 27 años de cárcel.

Además de los 27 años que solicita para Lerín, el fiscal pide 20 años de cárcel para Arkaitz Agote y Juan Carlos Herrador, a los que también imputa los delitos de pertenencia a banda armada y depósito de explosivos, y otros 10 para Sergio Lazcano, al que también sitúa en la estructura de este 'comando'.

El 'Urederra' contaba con una red de colaboradores que prestaba alojamiento a sus miembros, facilitaba sus desplazamientos y les ofrecía cobertura. Por estas actividades el tribunal juzga también a Itziar Aguirre, Lorea Irigoyen, Joseba Mirena González, Iñigo Orue, Unai Lamariano, Garikoitz Pascual, Eneko Pascual y Urtzi García, que se enfrentarán a una pena de nueve años de cárcel. Las mismas condenas solicita la AVT.

Durante la sesión de hoy, ninguno de los que tuvieron la oportunidad de declarar accedieron a responder las preguntas del fiscal o la AVT. Tan sólo contestaron a sus abogados y la mayoría de ellos negó su pertenencia o su colaboración con el citado comando.Tan sólo Lerín Sánchez --quien durante buena parte de su declaración lució una camiseta con la leyenda 'Non Bago Jon?' (Dónde está Jon?) en alusión a la presunta desaparición del etarra Jon Anza reivindicada por la izquierda abertzale -- admitió haber sido alojado en casa de Juan Carlos Herrador y que, el también procesado, Joseba Mirena González le ayudó en una ocasión en un traslado a él y a su hermano Iñaki Lerín --en paradero desconocido--.