Una falsa alarma de bomba obliga a desalojar parte del World Trade Center de Barcelona

La planta quinta del edificio norte del World Trade Center de Barcelona, en el puerto de la ciudad, ha sido desalojada durante unos minutos este lunes por una llamada avisando de la presencia de un artefacto explosivo, lo que ha resultado ser una falsa alarma, han informado fuentes portuarias.

Según la policía catalana, a las 14.30 horas la Policía Portuaria les ha comunicado que habían recibido la llamada de un individuo avisando de la presencia de un artefacto explosivo en una planta del edificio.

Las unidades Tedax y canina de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al edificio para hacer comprobaciones siguiendo el protocolo de seguridad para estos casos y no han encontrado nada, ha informado la policía catalana en su cuenta de Twitter.

Falsa alarma per un artefacte explosiu al @WTCBarcelona. Tedax i Unitat Canina han fet comprovacions a l'edifici i no hi han trobat res