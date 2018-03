De Juana podría estar escondido en una vivienda del IRA en Irlanda

Agencias 12/11/2008 - 18:56 1 Comentario

El etarra Iñaki de Juana Chaos, reclamado por la justicia española desde hace tres meses, podría estar escondido en una vivienda del IRA en la República de Irlanda, un domicilio que la banda utiliza como "refugio seguro", según explicaron fuentes próximas a la organización terrorista irlandesa.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó una orden de busca y captura internacional contra De Juana y ordenó su ingreso en prisión provisional después de que el etarra no se presentara ante su juzgado, donde estaba citado por tercera vez para declarar como imputado por el homenaje que se le tributó tras su salida de prisión.

Las fuentes consultadas aseguraron que, tras su marcha de Belfast (Irlanda del Norte), De Juana se trasladó al sur, a la República de Irlanda, y utilizó para esconderse una casa de la infraestructura del IRA que los terroristas irlandeses utilizaban como "refugio seguro".

Huido de Belfast

De Juana habría huido de Belfast después de que varios medios de comunicación informasen de que varios turistas españoles habían visto en esa ciudad al etarra junto a su mujer, Irati Aranzabal. De hecho, el juez Velasco solicitó a la Interpol que localizase al etarra en Belfast, así como en el resto de Irlanda del Norte.

Además, el bufete de Belfast Kevin R. Winters and Co., que habitualmente defiende los intereses jurídicos de miembros del IRA, se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el juez Velasco asegurando ostentar la representación legal del etarra. El magistrado de la Audiencia Nacional no ha dado credibilidad a esta afirmación, ya que el despacho no lo ha corroborado mediante documentos legales.

Imputado por enaltecimiento del terrorismo

De Juana está reclamado como imputado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo que supuestamente se produjo en el acto de homenaje que le tributaron en San Sebastián tras su salida de prisión el pasado 2 de agosto.

El etarra no asistió al citado acto, pero en él se leyó una carta, supuestamente suya, en la que presuntamente se alababa al ex dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo, alias "Txomin.