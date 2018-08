Abatido un hombre cuando entraba con un cuchillo a la comisaría de los Mossos en Cornellà al grito de "Alá es grande"

Cada mes, están entrando a miles y sin papeles. Por lo tanto no sabemos quiénes son ni cuales son sus antecedentes. Esta insensatez que estamos cometiendo es una bomba de relojería que nos estallará en toda nuestra idiotizada cara. Porque están entrando todo tipo de delincuentes, incluidos los yihadistas.



Y que nuestra buenista e infantiloide izquierda apoye esto cabe dentro de lo esperado, a pesar de que es una insensatez como un castillo, pero es que nuestra derecha calla y no protesta. Así que estamos en manos de irresponsables. Y lo peor es que todo esto se hace sin preguntarle al Pueblo qué si queremos o no a esta gente.



Ha llegado el momento de pasar a la acción. Sólo veo una solución: votar a un partido anti-inmigración, que es lo que ocurre ya por todo Occidente. O los políticos hacen un referéndum para que el Pueblo decida si queremos o no a esta gente...o sólo nos dejan la opción de votar por partidos anti-inmigración.