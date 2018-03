'World of Warcraft' amplía su universo con nuevos superhéroes y continente

13/11/2008

La editorial estadounidense Activision Blizzard, líder de videojuegos, lanza este jueves en Europa y Estados Unidos la segunda extensión de World of Warcraft (WoW), ampliando el universo virtual del juego en línea más utilizado del mundo, con 11 millones de abonados.

En WoW, cuya primera edición se remonta a finales de 2004, el jugador es invitado a crear su personaje entre ocho razas y dos grupos enemigos, antes de hacerle vivir en un mundo medieval fantástico en el que puede establecer alianzas para combatir a sus adversarios.

Comercializado en 23 países, Wrath of the Lich King permitirá a los jugadores que poseen ya el juego de base World of Warcraft ampliar su universo virtual, poniendo a su disposición un nuevo continente frío e inhóspito.

Los compradores de esta extensión podrán asimismo hacer progresar las capacidades de sus personajes y descubrir un nuevo tipo de héroes superpoderosos, reservados a los aficionados que más hayan avanzado en la aventura.

Alentada por el éxito comercial de la primera extensión del juego, The Burning Crusade (2,4 millones de ejemplares en su primer día de ventas en enero de 2007), Activision Blizzard previó una enorme operación de lanzamiento para su nuevo título, con numerosas tiendas que abrirán sus puertas en Europa y América a partir de las 00H00 de este jueves, para facilitar a los incondicionales la compra de la extensión, por la que pagarán 35 euros o su equivalente.

"Esperamos estos acontecimientos de lanzamiento con impaciencia todo el año", afirma el presidente y cofundador del estudio Blizzard, Mike Morhaime, citado en un comunicado de prensa. "Es una de las pocas ocasiones que tenemos para encontrar personalmente a los jugadores", agrega.

En efecto, el ritual de estos lanzamientos es siempre el mismo: los directivos de la firma se trasladan a las principales ciudades del mundo para saludar a los aficionados y dedicar los ejemplares vendidos a medianoche.

Requisitos

Para acceder a World of Warcraft, al que se puede jugar solamente en línea, se necesita un abono cuyo monto varía según los países y disminuye en función de la duración: de 11 a 13 euros mensuales en Europa, de 13 a 15 dólares en Estados Unidos.

World of Warcraft domina ampliamente el mercado de los juegos de roles en línea, aunque la firma Orange (France Télécom) anunció en septiembre pasado que asume el reto de lanzar un juego competidor, concebido por Mythic Entertainment, estudio de la editorial norteamericana Electronic Arts, Warhammer Online.