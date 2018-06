Un blindado militar protagoniza una persecución policial de película en Richmond

Seguro que los testigos no daban crédito a lo que veían o pensaron que se trataba de una película. No es habitual que vehículos milatares atraviesen la ciudad perseguidos por la policía, a no ser que un soldado decida robar un blindado...

Tal fue el caso en Blackstone, Virginia. Un soldado se hizo con un vehículo blindado en la base militar de la ciudad y condujo perseguido por la polícía a gran velocidad por el centro de la población. Los agentes van a la caza por las calles de Richmond.

Durante dos horas el hombre conduce el vehículo militar, que por suerte -dado lo rocambolesco del episodio- no está equipado con el armamento. Tras esta insólita carrera, los agentes consiguen detener al vehículo o más bien el soldado da por buena su aventura y para, no olvidemos que se trata de un blindado. No ha habido heridos y se desconoce que motivó al soldado a robar el vehículo y darse este extraño paseo. Por supuesto, el conductor está bajo custodia policial.