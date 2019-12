Los artículos más vistos de 2019 en Wikipedia

Toca hacer repaso de todo el año 2019 en Wikipedia

El cine copa la lista de artículos más visitados del año

Las páginas de Chernobyl o Freddie Mercury, entre las más visitadas

Página de la Wikipedia. Imagen: iStock

Estamos en los últimos días de 2019 y toca hacer repaso de todo el año en los principales servicios de Internet, incluyendo la famosa Wikipedia, la enciclopedia más grande del mundo que se actualiza de forma diaria con nuevos artículos escritos por colaboradores y fans -que luego son revisados por responsables para verificar los datos-. ¿Cuáles han sido los artículos más populares de 2019?

Los responsables de Wikipedia han revelado los artículos más visitados de 2019 en el servicio y, como podéis comprobar, la gran mayoría están relacionados con productos de entretenimiento como películas, series o asuntos relacionados con los mismos. De hecho, Avengers: Endgame ha sido el artículo más visitado de la enciclopedia online con más de 43 millones de visitas. Sin duda los héroes de Marvel también se han hecho con claridad con este peculiar premio, incluso encima por el artículo de personas muertas en 2019 que ocupa el segundo puesto con más de 36 millones de visitas.

Joker, Game of Thrones, Captain Marvel o Spider-Man: Far From Home son otras búsquedas relacionadas con el mundo del cine y las series de forma directa. Pero ojo, porque no son las únicas. Este año también se han visitado mucho las páginas de Ted Bundy, Freddie Mercury, o el desastre de Chernobyl precisamente por ser personajes o hechos históricos contados en series y películas.

En cuanto a la más pura actualidad, los internautas han consultado en gran medida las páginas de Billie Eilish, Jeffrey Epstein, Isabel II o Donald Trump. Esta es la lista completa de los 25 contenidos más visitados de Wikipedia en 2019:

Avengers: Endgame - 43.8 millones de visitas

Muertes en 2019 - 36.9 millones de visitas

Ted Bundy - 29 millones de visitas

Freddie Mercury - 26.8 millones de visitas

Desastre de Chernobyl - 25.1 millones de visitas

Lista de películas con mayor recaudación - 24.5 millones de visitas

Joker (2019) - 22 millones de visitas

Lista de películas del universo cinematográfico de Marvel - 21.4 millones de visitas

Billie Eilish - 19.6 millones de visitas

Keanu Reeves - 16.6 millones de visitas

Jeffrey Epstein - 15.9 millones de visitas

Game of Thrones (temporada 8) - 15.6 millones de visitas

Captain Marvel (película) - 15.6 millones de visitas

Game of Thrones - 15.2 millones de visitas

Isabel II - 14.8 millones de visitas

Lista de películas de Bollywood en 2019 - 14.2 millones de visitas

United States - 13.9 millones de visitas

Donald Trump - 13.9 millones de visitas

Spider-Man: Far From Home - 13.4 millones de visitas

Once Upon a Time in Hollywood - 12.9 millones de visitas

YouTube - 12.5 millones de visitas

2019 en el cine - 11.3 millones de visitas

Nipsey Hussle - 11.3 millones de visitas

Jason Momoa - 11.3 millones de visitas

Alexandria Ocasio-Cortez - 11 millones de visitas