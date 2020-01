Adiós a Trump, nuevo rey de Inglaterra y otras predicciones de Nostradamus para 2020

Nostradamus hacía mención a crisis entre dos potencias mundiales

El cambio climático podría dar lugar a peligrosos fenómenos naturales

Imagen: iStock

Nostradamus es, sin lugar a dudas, el profeta más famoso de todos los tiempos. Sus populares cuartetas comenzaron a publicarse allá por el siglo XVI, pero su influencia y por supuesto el misterio que las rodea siguen estando vigentes en pleno siglo XXI. Como cada año, Nostradamus es una de esas referencias al que acudimos en busca de adelantar año positivo, o no, en términos de acontecimientos. Nada mejor que un 1 de enero de 2020 para ello y profundizar en lo que este médico y adivino predijo para el año que comienza.

La muerte de Donald Trump. El actual presidente de los Estados Unidos no es precisamente santo de devoción para la mayoría. Tal y como reza una de las cuartetas de Nostradamus, el hombre más importante de América fallecería en 2020. Eso sí, no se especifica a qué tipo de 'muerte' se enfrentaría, si política o real. Desde luego la situación política que atraviesa ahora mismo el presidente no es favorable, pues sus enemigos tratan de sacarlo de la Casa Blanca tras las acusaciones de 'Impeachment'.

Nuevo rey en Inglaterra. Con 95 años de edad, la Reina Isabel II de Inglaterra podría poner fin a su reinado en este recién comenzado 2020. Nostradamus anticipó importantes cambios para la corona británica, pudiendo así la actual reina ceder su puesto a la nueva generación.

Una nueva crisis económica. Atrás quedó la crisis económica de 2008, pero desgraciadamente ésta sigue pegando algunos coletazos en numerosas empresas y familias que no se han recuperado del golpe. Nostradamus predijo una nueva sacudida a nivel económico para 2020, más concretamente haciendo referencia a la caída de una gran potencia mundial y que no podrá recuperarse. No cabe duda de que la crisis entre Estados Unidos y China puede ser el punto de partida.

Los fenómenos naturales pasarán factura. Es imposible negar el cambio climático. 2020 no será precisamente un año fácil en términos de fenómenos naturales, según Nostradamus. Tornados, erupciones de volcanes o huracanes azotarán con fuerza numerosos países.

Dos potencias mundiales entrarán en guerra. Líneas atrás mencionábamos que el conflicto económico entre China y Estados Unidos podría traducirse en una nueva crisis económica. No sería la única consecuencia. Tal y como rezan varias cuartetas de Nostradamus, el profeta también adelanta la guerra entre dos potencias mundiales. ¿Se referirá a las diferentes acciones que están tomando ambos países en términos comerciales, o tal vez algo más grave y de índole militar?