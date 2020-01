¿Hacia qué dirección se columpia este niño? Así es la ilusión óptica que ha dividido Internet

Las ilusiones ópticas que no han sido preparadas, que no proceden de un profesor reconocido de la materia, son probablemente las más fascinantes y difíciles de creer. Pero como hemos visto muchas veces en ViralPlus, en ocasiones nuestro cerebro nos engaña y somos incapaces de ver la realidad. Esto es lo que sucede en la última ilusión óptica que se ha viralizado en redes sociales.

Y es que estamos acostumbrados a que profesionales de las ilusiones ópticas nos engañen con colores que cambian de tonalidad, círculos que parecen moverse o líneas rectas que se curvan. Pero... ¿y su la ilusión óptica fuera una imagen real en movimiento? En este caso la ilusión esconde a nuestro cerebro en qué dirección se mueve el columpio de este pequeño vídeo subido a la app TikTok y recogido por otras redes sociales.

La gran pregunta del vídeo y que tiene dividida a la comunidad de Internet y a las redes sociales es ¿hacia qué lado se balancea esta persona? ¿Mirando al edificio o mirando a la cámara? La imagen es completamente confusa y, si observas con detenimiento, en pocos segundos pasas de creer una de las opciones a optar por la otra. ¿La respuesta? Debido al pequeño detalle de las barras superiores, parece que la persona se está balanceando hacia la cámara.

Pero los expertos en ilusiones ópticas ya han calificado el vídeo de excepcional, y una magnífica prueba de cómo nuestros cerebros interpretan el entorno y lo que vemos de forma diferente en cada persona o, incluso, llegando a confundirnos. Por ello, la percepción de cada persona puede ser tan diferente a la hora de ver una misma imagen o escena.

Muchos tweets han decidido explicar con imágenes en estático el movimiento real del columpio, pero por supuesto la publicación original cuenta con decenas de miles de compartidos y me gusta.

This is a super cool perspective thing, I can see it both ways...



1st pic- looks like they're swinging towards the building



2nd pic- swinging toward camera which is actually correct cuz you can see the bars of the swing are in front of them rather than behind (circled) https://t.co/qNUPoWcbJi pic.twitter.com/sq7KkPpwq0