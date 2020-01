El vestido dorado o azul regresa en forma de fresas: ¿las ves rojas o azules?

Twitter se ha convertido en una de las plataformas ideales para encontrar todo tipo de retos virales. Son especialmente las ilusiones ópticas las que ponen en jaque a la red social y sus usuarios. El ejemplo más claro lo encontramos en aquel famoso vestido y que dividió a la comunidad entre los que lo veían en color dorado y otros en azul. Un nuevo desafío visual ha creado, otra vez, una guerra abierta de colores.

El responsable ha sido Akiyoshi Kitaoki, profesor de psicología y experto en percepción, arrojando a Twitter una imagen en la que vemos unas fresas sobre un plato. ¿Fresas rojas o azules? Es aquí cuando los usuarios de la red social comenzaron su particular defensa 'cromática'.

En caso de que abras la imagen en un editor de imágenes para encontrar la solución, te acabarás encontrando con que las fresas cuenta con un color gris. Pero, ¿por qué son muchas las personas que ven a la fruta en color rojizo? El fenómeno denominado consistencia de color es el responsable de crear el efecto. Debido a la luz azul que baña la imagen, el cerebro junto a nuestros ojos, tratan de compensar el color con la tonalidad correcta, en este caso el rojo. A todo ello hay que añadir que nuestro cerebro no es tonto y se encarga, en cierta manera, de recordarnos que el tono rojizo es el color natural de las fresas.

2??????????????????????????????????????????????????



Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7