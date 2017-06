Este nuevo compuesto podría broncear la piel sin necesidad de sol

Una proteína conocida como quinasa podría cambiar el tono de nuestra piel

De comercializarse, el producto no sería un sustituto del protector solar

Cada año se diagnostican 4.000 nuevos casos de melanoma en España

Mujer tomando el sol. Imagen: Pixabay

Conseguir un bronceado sin necesidad de exponerse a los rayos de sol podría hacerse posible muy pronto gracias a la aplicación de un simple compuesto. Al menos un experimento, que por ahora sólo ha sido llevado a cabo en ratones y en restos de piel humana -por lo que todavía no es totalmente fiable-, así lo hace pensar.

No es su objetivo principal. Los médicos tienen la esperanza de que este componente pueda sustituir las intensas exposiciones al sol que realizan muchas personas, disminuyendo así las probabilidades de sufrir cáncer de piel. Muchas personas se exponen al sol excesivamente y sin emplear la protección solar correcta, anteponiendo el bronceado a su propia salud. Tal y como asegura Jerod Stapleton, científico en el Instituto del Cáncer de Rutgers en Nueva Jersey, este nuevo descubrimiento podría ser un gran punto a favor para la prevención de cáncer de piel.

Este avance tiene sus orígenes en una cepa de ratones de pelaje rojizo. Estos roedores presentan una variante de un gen llamado MC1R, que es el principal causante del color rojo de su pelo y de la piel blanca. Lo mismo ocurre en los seres humanos. Estos genes no responden a la señal de melanina mediante la cual la piel se broncea. Por ello, ponerse moreno para una persona de tales características es misión imposible, simplemente su piel reacciona quemándose.

Ante esta problemática David Fisher, un dermatólogo en el Hospital General de Massachusetts, pensó que sería adecuado diseñar algo que pudiese estimular el bronceado en la melanina de esta clase de genes. Fue entonces cuando David y el químico Nathanael Gray, del Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston, descubrieron que a partir de una proteína conocida como quinasa podrían conseguirlo.

Protector solar. Imagen: Pixabay

Aplicaron entonces esta proteína a un ratón. En siete días su piel se volvió de color negro azabache. No obstante, este cambio fue reversible ya que, en un plazo de dos semanas, el tono de la piel del ratón había vuelto prácticamente a la normalidad.

Al ver los resultados decidieron realizar una serie de aplicaciones para adaptarlo a la piel humana y, posteriormente, comprobaron la reacción de una muestra de piel frente a esta proteína. Los efectos eran casi los mismos, la piel humana también experimentó un bronceado, aunque menos intenso que en la piel del animal.

No obstante, según Fisher, este componente no debería de ser un condicionante para que dejásemos de emplear protector solar. Quizás muchas personas pudieran sentirse seguras utilizando este producto, provocando la no utilización de protectores solares. Por ello, en caso de que en algún momento pueda llegar a comercializarse, se recomienda un uso responsable del producto.