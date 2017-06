¿Cómo afectaría al cuerpo humano una bacteria extraterrestre?

Exponerse a bacterias extraterrestre parece inevitable en la exploración espacial

El riesgo para las personas es prácticamente inexistente en un primer momento

Para que una bacteria nos afecte debe evolucionar junto a nosotros miles de años

Una bacteria en el organismo. Imagen: Pixabay

La exploración del espacio no es el futuro, sino el presente, y cada vez serán más las máquinas y las personas que se adentren en nuestro sistema planetario para descubrir si Europa, Titán, Encélado o cualquier otro objeto astronómico, tiene formas de vida desconocidas. No sólo civilizaciones inteligentes o animales, también posibles virus y bacterias que puedan sobrevivir en condiciones muy complicadas o, incluso, en medios naturales que para nosotros imposibilitan la vida. Sin embargo, ¿cómo de peligrosas serían estas bacterias extraterrestres para los humanos? ¿Corremos peligro?

Podemos estar totalmente tranquilos, según los expertos, ya que salvo casos muy raros las bacterias extraterrestres no nos afectarán, al menos en un primer momento. ¿Cómo es posible que los científicos sepan esto si no han tenido ningún contacto con bacterias extraterrestres para investigarlas? Simplemente por el propio funcionamiento de las bacterias. El riesgo, según muchos expertos, es cero y no existe.

Para que una bacteria nos afecte y nos provoque una enfermedad, debe haber patogénesis prolongada. Es decir, el desarrollo de una enfermedad necesita tiempo; para que una bacteria afecte a otro organismo generalmente requiere de miles o millones de años de coevolución. Esta ?relación? de miles de años es necesaria y está probada por los científicos cuando se fijan en cómo las bacterias y los virus causan infecciones y enfermedades.

Las bacterias y los virus se unen a las células humanas para infectar al organismo a través de proteínas que reconocen las proteínas humanas y los carbohidratos. Haciendo un símil, podemos decir que las proteínas humanas lleva un número de matrícula. Las bacterias y los virus llevan en su base de datos este número de matrícula, y se adhieren a ellas. Hay un número casi infinito de matrículas, así que las bacterias y los virus han tenido que evolucionar para detectar las proteínas humanas. La probabilidad de que una bacteria alienígenas hubiera evolucionado y pudiera detectar nuestras proteínas para infectar las células es infinitesimalmente pequeña. Incluso si llegan a adherirse a las células por sí solas, no podrían causar infección.

Representación de unas bacterias. Imagen: Pixabay

Mientras que en la Tierra los humanos enfermamos de forma habitual por diferentes virus y bacterias, lo cierto es que la patogenicidad es algo muy extraño y poco habitual. Existen decenas de miles de especies de bacterias diferentes en la Tierra, sin embargo, el número que afectan negativamente a los humanos de entre ellas es muy bajo, apenas un par de cientos. De ellas, algunas decenas pueden afectarnos incluso cuando nuestro sistema inmunológico está en perfectas condiciones. Estas son bacterias que llevan con nosotros miles de años, evolucionando a medida que lo hacía nuestra especie, familiarizándose con nuestras proteínas, células y sistema inmune. Por ello son capaces de afectar a nuestro organismo.

No hay ningún motivo para pensar que las bacterias extraterrestres sean más listas que las terrestres... por lo tanto, simplemente es muy improbable que las bacterias extraterrestres nos pudieran afectar. Es cierto, eso sí, que si nuestra especie resiste cientos de miles o millones de años de evolución, bacterias extraterrestres y más bacterias terrestres podrían afectarnos.