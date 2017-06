¿Por qué los gatos amasan tu barriga y otros objetos?

2.4 millones de gatos viven en los hogares de las familias españolas

Existen varias teorías sobre por qué los gatos amasan las cosas

Se cree que es un comportamiento social aprendido de su madre

Cría de gato durmiendo. Imagen: Pixabay

En nuestro país algo más de 1.5 millones de hogares tienen uno o más gatos; alrededor de 2.4 millones de gatos viven con las familias españolas. Los gatos son de los animales domésticos más comunes en España y en el mundo, estando perfectamente adaptados a la convivencia con el humano. Quienes viven con un gato han podido ver algunas de sus peculiares costumbres diarias.

Una de esas costumbres de los gatos es el amasado. No, no se trata de una costumbre que sólo hace tu gato en casa, y de hecho es tan común entre los felinos que en países ingleses se conoce como 'making biscuits' o haciendo galletas. Los gatos pueden subirse sobre la barriga de una persona acostada y amasar con sus patas delanteras la panza. También lo pueden hacer en otros objetos, como un cojín del sofá o la pila de mantas que reposan sobre la cama. Es un comportamiento muy común entre gatos jóvenes y adultos, pero pocos saben cuál es el motivo.

Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta por qué los gatos realizan esta acción, sin embargo, los científicos tienen varias teorías interesantes y muy plausibles. Una de las más lógicas es que cuando los gatos amasan a un objeto o a una persona, realmente lo están marcando. Marcan su territorio con glándulas de olor en sus patas, algo que también hacen cuando refriegan su cara sobre una persona u objeto. Los gatos son animales muy territoriales, así que dejan su olor impreso en todo aquello que les importa. Es, en cierta medida, un gesto de cariño.

Otra de las teorías aceptables de los expertos y científicos es que se trata de un comportamiento neoténico. Esto significa que es un comportamiento que aprenden cuando son pequeños y que más tarde repiten de forma habitual cuando son mayores y, probablemente, durante toda su vida. ¿Pero cuándo aprenden los gatos a amasar? Se trata de un movimiento que realizan de forma automática al poco de nacer. Los gatitos amasan el vientre de su madre para estimular la producción de leche, y lo hacen de forma muy parecida a como lo hacen de adultos. Esto también puede explicar por qué los gatos chupan algunas de las cosas que amasan.

Gato atigrado de color naranja. Imagen: Pixabay

Los expertos saben que este movimiento es mucho más común en gatos domésticos, de hecho, los gatos salvajes casi no lo hacen. Se cree que esto se debe a que los gatos domésticos encuentran una utilidad con los humanos al hacer este gesto, mientras que a los gatos salvajes no les sirve para nada. Es decir, estar cerca de la gente también es un elemento realmente condicionante para este comportamiento. Los gatos salvajes no desarrollan habilidades sociales, únicamente para reproducirse o para criar en contadas ocasiones, por lo que estos comportamientos sociales no se potencian habitualmente en sus vidas.

Por tanto, cuando un gato de amasa la barriga, debes saber que es uno de los pocos comportamientos sociales heredados de su época joven. Por tanto, se trata de un acto de aprecio y cariño, aunque en ocasiones puede llegar a molestarnos.