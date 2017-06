¿Qué significan los pitidos que escuchamos mientras viajamos en avión?

Las aerolíneas mantienen códigos de comunicación propios a bordo

La mayoría de estos pitidos se corresponden a tareas comunes del personal de vuelo

Interior de cabina de un vuelo de Air Asia. Getty Images

Si viajas habitualmente en avión, seguro que recuerdas haber oído ese sonido tan particular que avisa a los pasajeros de que la señal de abrocharse el cinturón se ha encendido o apagado. Sin embargo seguramente te hayas dado cuenta de que durante el vuelo se producen muchos otros pitidos que pasan desapercibido y sin explicación aparente. Como ya podrás suponer estos sonidos no están dirigidos a los pasajeros, sino que sirven de comunicación interna entre la tripulación y los pilotos de la aeronave.

En ocasiones se trata de sonidos acampanados y otras veces una combinación de tonos altos y bajos. Estos sonidos no son en absoluto al azar, sino un código secreto de indicaciones que cada aerolínea establece para uso entre el personal de cabina y los pilotos. Aunque no es habitual hacerlo público y algunas compañías aéreas prefieren mantenerlo en secreto por seguridad, otras se han decidido a compartirlo abiertamente, como en el caso de Qantas Airways.

La aerolínea australiana ha compartido un post en su blog explicando qué significan todos estos pitidos que oyen sus pasajeros en el transcurso de sus vuelos. "En nuestra aeronave Airbus oirás un sonido grave parecido a un "boing" nada más despegar; este sonido es el que informa al personal de cabina que el tren de aterrizaje se ha recogido. El segundo sonido se da normalmente cuando la señal de abrocharse los cinturones se ha apaga".

Más adelante, durante el vuelo, Qantas explica que se usa un único pitido para alertar al personal de cabina acerca de un pasajero que solicita ser atendido y una combinación de pitido grave y agudo para avisarse mutuamente de una comunicación interna por interfono. Si volamos en Qantas probablemente solo tengamos que agarrarnos al asiento cuando oigamos una serie de tres pitidos graves, que en su código se interpreta como un aviso de urgencia del capitán, avisando de que vamos a pasar por zona de fuertes turbulencias

Como avisamos antes, este código no está unificado y cada aerolínea mantiene el suyo propio. Ejemplo de ello es que un solo pitido puede significar tanto que se han superado los 3.000 metros de altura (y es seguro utilizar dispositivos electrónicos) como que el avión va a tomar tierra pronto y conviene que el personal comience a limpiar la cabina. Por ello parece que intentar interpretar los pitidos que escuchamos mientras volamos no será fácil -a menos que se trate de la misma aerolínea-. Eso sí, si tenemos miedo a volar, al menos debemos saber que en la mayoría de ocasiones estos pitidos son algo habitual dentro de los aviones y que no debemos preocuparnos.