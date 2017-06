Un perro persigue a un empleado del Google Street View coreano y este es el resultado

Golden retriever en Daum. Imagen: Daum

Google Street View, la famosa herramienta de Google Maps y de Google Earth, se está mostrando como una forma maravillosa y muy interesante de encontrar imágenes que resultan difíciles de creer. Sin embargo, la espontaneidad de este tipo de servicios provoca que, en ocasiones, sean captadas escenas que parecen no tener explicación. En esta ocasión nos encontramos con una curiosa escena en un servicio coreano similar a Street View.

Grupos de personas con cabezas de paloma, vehículos incendiados, hombres con gatos en la cabeza, redadas policiales, un parto en plena calle, un hombre persiguiendo a un oso o, incluso, un extraterrestre tomando el sol en una silla de jardín con pantalones y camiseta cortos... todo esto son imágenes reales captadas al paso del vehículo o de las cámaras de Google Street View. Obviamente algunas de estas están preparadas por los vecinos al recibir el chivatazo de que el coche de Google pasará por su zona, sin embargo, no deja de ser realmente curioso encontrarse de pronto con estas capturas que no tienen ningún sentido.

Las redes no dejan de llenarse de imágenes curiosas captadas por las cámaras de diferentes servicios online, y esto parece que seguirá siendo así durante mucho tiempo. Google Street View es un servicio muy útil que permite a los internautas explorar en 360 grados de movimiento horizontal, y 290 grados de movimiento vertical, panorámicas de las ciudades y los pueblos más importantes a nivel de calle. Sirve para explorar una ciudad que no conoces o ver una parte de tu ciudad a la que nunca has ido. Disponible sólo en Estados Unidos desde 2007, en la actualidad ya se encuentra activo en 31 países europeos, 7 latinoamericanos, 17 asiáticos y 5 africanos. ¡Incluso se han llegado a mapear algunas zonas de la Antártida!

Desde su lanzamiento, han sido muchos los servicios similares -más pequeños- estrenados en otros países en donde Google tiene menos peso. Los usuarios pueden navegar a través de las panorámicas utilizando el teclado o el ratón, aunque no sirve para reconocer personas, pues generalmente este tipo de servicios borran las caras de las personas o, al menos, las difuminan. Esto depende del servicio y de las normas de cada país. Sin embargo, por supuesto los animales salen sin ningún tipo de censura, y este es el caso de nuestro protagonista de hoy.

This dog followed the google earth guy pic.twitter.com/8TD3buLh30 ? sam (@samjhewett) 17 de junio de 2017

Los empleados de Daum, un portal coreano similar a Google Street View, se encontraban grabando con sus cámaras el condado de Ulleung, formado por 44 islas y situado en la provincia de Gyeongsang del Norte, en Corea del Sur. Al tratarse de islas, en su mayoría en un ambiente totalmente natural, los empleados decidieron tomar panorámicas 360º con sus cámaras mochila, capturando algunos de los pequeños senderos y parajes de las islas. Mientras que la idea de mostrar estos paisajes resulta interesante, no menos interesante es lo que se encontraron los internautas al explorar esta zona en la herramienta.

El empleado de Daum disfrutó de una inmejorable compañía durante todo su recorrido: la de un amigable pero que parece ser de la raza golden retriever. Este amigo y ayudante camino siguió el fotógrafo durante mucho tiempo, lo que provocó que fuera totalmente protagonista en las capturas, quedando retratado en la red de redes. Se ha hecho famosa entre los internautas, y no son pocos los que piden la localización de estas coordenadas para visitar al amistoso perro, que se ha convertido en el protagonista de las redes sociales sin quererlo. Sin duda la escena es, cuanto menos, peculiar, y desprende grandes dosis de ternura.