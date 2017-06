Demuestran que si habláramos de las verduras como de la carne comeríamos más sano

Etiquetar los alimentos saludables con descripciones más sugestivas los hace más atractivos

Alimentos poco saludables destacan su sabor y textura e incluso aluden a las emociones

Lavando verduras para consumo. Getty Images

Según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, las descripciones que acompañan a los alimentos saludables son un factor determinante para que el consumidor los elija frente a otras opciones. Los etiquetados que aluden a sus propiedades saludables han demostrado ser mucho menos efectivos que los que los hacen parecer más atractivos, según los investigadores.

El problema extendido del sobrepeso en las sociedades occidentales ha llevado a muchas administraciones a invertir recursos en fomentar los hábitos de vida saludables, entre los que destaca el consumo de alimentos como verduras u hortalizas, destacando sus propiedades beneficiosas. Habitualmente la manera en la que se fomentado su consumo se ha dirigido a utilizar etiquetas poco apetitosas, como "bajo en grasa", "bajo en sodio" o "sin azúcares añadidos", mientras que otros alimentos mucho menos saludables apostaban por destacar cualidades del sabor o incluso relacionadas con las emociones.

El estudio, llevado a cabo en una cafetería de universidad tomó como conejillos de indias a varios alimentos saludables, como las zanahorias, la remolacha, las judías verdes o el maíz y probó a mostrarlos al público con diferentes descripciones. Con cada alimento, por un lado se utilizaron etiquetas resaltando sus carencias beneficiosas ("maíz reducido en sodio"); por otro lado, sus propiedades saludables ("maíz rico en vitaminas") y por último se utilizó una descripción clásica y atractiva ("rico maíz dulce asado con mantequilla").

Descripciones como la última son más propias de alimentos que no pueden destacar en sus etiquetas sus propiedades saludables (sencillamente porque no tienen), así que optan por "vender" el plato apelando a su sabor, a la experiencia, consiguiendo mejores resultados entre los clientes. Las conclusiones del estudio no están muy lejos de afirmar que si las verduras y hortalizas que comemos serían mucho más populares si nos entraran antes por los ojos con una descripción atractiva. Tomémoslo como una cuestión cultural o de márketing.

Los alimentos etiquetados con una descripción atractiva, según el estudio psicológico, incrementaron un 23% su elección entre los clientes de la cafetería en comparación con los platos que resaltaban sus propiedades saludables. En comparación con los que resaltaban sus carencias beneficiosas, los alimentos con descripciones más deseables fueron un 33% más elegidos. Para hacer este estudio, los investigadores registraron datos de 28.000 comandas en una cafetería durante 46 días (de lunes a viernes). Del total de clientes, 8.279 eligieron platos saludables.