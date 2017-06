¿Por qué usamos los dedos para contar? No solo es cosa de niños

Tanto mayores como pequeños utilizamos las manos para resolver problemas

Se trata de una costumbre habitual, cuya explicación científica es simple

Las personas utilizan las manos o los dedos para representar información

Niña contando. Imagen: Pixabay

Se trata de uno de los gestos más habituales que realizamos, especialmente cuando somos niños, aunque también lo hacemos cuando somos mayores. Contamos con los dedos, a veces de forma intencionada y otras veces sin darnos cuenta. También es habitual usar las manos cuando enumeramos cosas de memoria... Básicamente usamos nuestras manos o nuestro cuerpo cuando pensamos, y esto no es casualidad, tiene una sencilla explicación científica.

Sabemos contar con la mente, de hecho en el colegio es habitual que potencien esta habilidad, memorizando tablas de multiplicación. Sin embargo, hayan pasado 5 o 25 años desde que terminamos las clases, lo cierto es que siempre volvemos o recurrimos a los dedos o a las manos. Sin embargo, el pensamiento y razonamiento no es únicamente un ejercicio mental, y está demostrado que las personas utilizan estímulos de los que ayudarse. No somos ordenadores, y por ello no sólo podemos usar nuestra CPU para pensar, necesitamos otras ayudas.

Cuando queremos resolver un problema o una operación, usamos los dedos para ello. Cuando queremos pensar en un entorno conocido, utilizamos objetos sobre una mesa para visualizar los diferentes elementos. Usar nuestro cuerpo u objetos para pensar es habitual, pues no sólo ayuda a aclarar las ideas, también genera nuevas ideas. El ambiente en el que estamos, y los cambios en el mismo -como contar con los dedos-, afectan a nuestro pensamiento y razonamiento.

La explicación es realmente sencilla: son ayudas. Las personas utilizan los dedos como marcas, y los objetos sobre una mesa como casas ficticias. Es decir, los utilizamos para representar información que estamos recordando. Si utilizamos una figura para representar un vehículo aparcado en un mapa, sabemos que dicha figura es un vehículo aunque ya no ocupe nuestros pensamientos. Si enumeramos una lista con los dedos de una mano, sabemos que en cierto momento ya hemos dicho tres o cuatro objetos, y sólo nos queda por decir el quinto.

Representación de una idea. Imagen: Pixabay

No sólo es bueno para pensar, pues un estímulo visual puede revelar nuevas formas de resolver el problema, algo que no conseguimos sin verlo representado de alguna forma. Es más, diversos estudios han demostrado que las personas son más creativas y eficientes cuando utilizan las manos, y otras ayudas, al pensar. Por ello, nunca es bueno limitar a las personas -especialmente a los niños- cuando piensan usando las manos o sus dedos, de hecho, incluso están aumentando sus habilidades deductivas.

Según los resultados del experimento, tener buena memoria no ayuda a resolver los problemas, pero sí hubo gran diferencia entre los que usaban objetos para apoyar sus pensamientos y lo que no los usaban. Los instintos visuales son importantes; los que usaban objetos tuvieron hasta el 75% de éxito.