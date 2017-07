Alucinaciones, depresión... Así afecta París a los japoneses que la visitan

París es una de las grandes capitales del mundo y una de las ciudades más visitadas

Una extraña afección llamada Síndrome de París afecta a unos pocos turistas al año

Es una manifestación psicopatología relacionada con el choque cultural

Ciudad de París. Imagen: Pixabay

París es una de las grandes capitales del mundo, conocida por su rico patrimonio cultural e histórico. La llamada Ciudad de la Luz es el destino turístico más popular del mundo, con aproximadamente 42 millones de turistas extranjeros cada año. La Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco de Triunfo o el Louvre, son algunos de los lugares de visita obligada en París, sin embargo, no todos se sienten afortunados al conocerlos.

Una extraña afección llamada Síndrome de París, 'Paris shōkōgun' en japonés, afecta a unos pocos turistas de París al año. Aunque los afectados suponen una ínfima parte de los visitan la capital francesa al año, la enfermedad es tan grave que sin duda desearás no sufrirla nunca. De hecho, es muy poco probable que ninguna persona occidental pueda sufrir el Síndrome de París, y es mucho más frecuente en turistas asiáticos, especialmente turistas japoneses.

No, en París no existe ningún extraño virus que sólo ataque a los visitantes nipones, se trata más bien de un trastorno psicológico transitorio. El Síndrome de París se caracteriza por unos síntomas psiquiátricos muy concretos, como alucinaciones, delirios que incluso pueden volver agresivas a las personas, desrealización, ansiedad o una profunda depresión. También son habituales síntomas como los mareos o las taquicardias.

En 1986 el profesor Hiroaki Ota, un psiquiatra japonés que conoce perfectamente Francia, fue el primer especialista del mundo en diagnosticar un caso del Síndrome de París. Obviamente en dicho momento aún no se le conocía con este nombre pero, fueron tantos los casos que se dieron en años posteriores, que no hubo más remedio que calificarlo con esta denominación. Aunque parezca raro, los datos indican que los visitantes japoneses son especialmente susceptibles a sufrirlo, aunque como hemos dicho los casos son muy poco numerosos -no llegan a la veintena de forma anual-.

Torre Eiffel. Imagen: Pixabay

Se cree que se trata de una manifestación psicopatología relacionada con el viaje, con afrontar una realidad que no es la que imaginan o que es demasiado diferente a lo que están acostumbrados. París es una ciudad mitificada en la cultura japonesa, notablemente idealizada por la publicidad. Se les presenta como una ciudad de película, en donde todos viven felices, son modelos y visten a la moda. Sin embargo, especialmente cuando es su primer viaje al extranjero, algunos japoneses -especialmente mujeres en la treintena- son incapaces de digerir la realidad de la ciudad.

En otras palabras, son incapaces de separar la visión idealizada de la ciudad, de la realidad multiétnica y del fuerte carácter de los franceses, que por supuesto no se muestra en sus películas. Debido a esto, la embajada japonesa llegó a poner a disposición de los turistas un número específico para tratar este trastorno.

Curiosamente París no es la única ciudad que provoca dolencias psíquicas transitorias a sus visitantes, y ya se han identificado otros como el Síndrome de Jerusalén o el Síndrome de Florencia.