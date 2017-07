¿Por qué no durarías ni dos minutos contra un chimpancé?

La fuerza de los chimpancés es 1,5 veces superior a la de los humanos

Las fibras de los chimpancés es de contracción rápida, mientras que lenta en los humanos

Los cambios en la locomoción del ser humano, principales responsables de los datos

Chimpancé. Imagen: Pixabay

El Planeta de los Simios ya demostró que el ser humano no tiene nada que hacer frente a un chimpancé, pero la ciencia ficción no estaba tan equivocada. Un reciente estudio ha desvelado los motivos que convertirían a este animal en un auténtico peligro frente a una persona en caso de combate.

El Planeta de los Simios es una de las mejores películas de ciencia ficción. Bajo una ambientación post apocalíptica, se plantea un futuro en el que los seres humanos quedan relegados a un segundo plano en la escala evolutiva, siendo los chimpancés quienes se han hecho dueños y señores del planeta. A lo largo de la cinta, y en especial en su más reciente trilogía a modo de precuela, hemos podido presenciar varias secuencias de acción en las que humanos y chimpancés se enfrentaban en cruentos combates.

¿Quién ganaría en la vida real? Esta es la pregunta que se han hecho desde la Universidad del Colegio de Arizona (Estados Unidos). Con el profesor Matthew C. O?Neill al frente, desde luego la respuesta no podía ser más perturbadora: el ser humano no duraría ni dos minutos frente a un chimpancé.

Por supuesto, no hablamos de conocimientos relacionados con las artes marciales o el uso de armas, en absoluto; sino más bien de la composición muscular de uno y otro. ?Conocer la ejecución muscular del ser humano, y en especial los chimpancés, era algo que teníamos que tratar antes de entrar en materia?; destaca el propio Matthew.

Chimpancés. Imagen: Pixabay

Aunque las diferencias no suponen un gran punto de inflexión entre ambas especies, las fibras musculares de los chimpancés son ligeramente más largas. Esto se traduce en que gracias a esa longitud extra en sus fibras con respecto a los seres humanos, los chimpancés pueden contraer de forma más rápida sus músculos y, por ejemplo, correr de forma mucho ágil. El gran inconveniente en este campo es que las fibras tienen un tiempo de recuperación mucho mayor, no tardando en hacer acto de presencia el cansancio.

Todo lo contrario ocurre con los humanos. Mientras que los chimpancés cuentan con el doble de fibras y éstas son capaces de contraerse mucho más rápido; los humanos acusan mucho menos el cansancio debido a la lenta contracción de sus músculos. Los datos expuestos en la investigación son claros: La fuerza dinámica del chimpancé es superior en 1,5 veces a la del ser humano, según reflejaron las simulaciones realizadas.

Tal y como declaran desde el estudio, el cambio de musculatura sufrido en el periodo evolutivo del ser humano habría llevado a éste a enfatizar el factor de la resistencia, lo que sumado al cambio de locomoción, contar fibras de contracción mucho más lenta.