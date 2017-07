Wimbledon obliga a jugar a los tenistas de blanco por una arcaica costumbre

La regla se introdujo en 1963, pero la tradición nace en el s. XIX

Muchos tenistas han tenido que cambiar su vestuario justo antes de comenzar a jugar

Roger Federer tuvo que sustituir sus zapatillas. Getty Images

En el Grand Slam de tenis que ha dado comienzo esta semana no verás ni un solo pantalón negro, zapatillas rojas o muñequeras azules y ni un ribete de color mayor de 1 cm. El código de vestimenta del torneo de hierba más importante del mundo es el más estricto del circuito de tenis, y el motivo detrás de esta rigidez es una regla más apegada a la tradición y a la identidad que a la lógica.

Wimbledon ya ha dado comienzo y como cada año, el único gran torneo del año en hierba iguala a todos su aspirantes, ya sean hombres o mujeres, exigiendo un estricto código de vestimenta. La organización del All England Club de Londres, fundado en 1868, no está por la labor de renunciar a sus profundas tradiciones o su valor de marca; desde 1963 se introdujo oficialmente la regla de que los tenistas llevaran 'ropa predominantemente blanca'. Esta regla además no tiene piedad de colores como el blanco roto o el color crema; blanco es blanco.

Sin embargo la tradición viene desde mucho antes, naciendo para ajustarse a las 'necesidades' de la alta sociedad británica de mediados del s. XIX. En aquellos años, el tenis estaba en auge entre los círculos sociales ingleses, donde era practicado por puro ocio, con mucho éxito entre las mujeres. Sin embargo uno de los mayores contratiempos eran las inevitables manchas de sudor en la ropa de color, lo que era muy mal visto en la época. Para evitar estas situaciones embarazosas, se comenzó a extender el uso de ropa blanca.

La costumbre de usar ropa blanca en los círculos sociales británicos para la práctica del tenis se convirtió en costumbre y Wimbledon se ha encargado de mantenerla hasta nuestros días. La organización es totalmente ajena a las modas de ropa deportiva llamativa, con colores fluorescentes e incluso mantiene su guerra particular con la ropa interior negra o de colores si esta se transparenta.

Rafael Nadal en Wimbledon. Imagen: Getty Images

El código de vestimenta de Wimbledon es tan estricto que incluso grandes estrellas de la pista como Roger Federer han sido reprendidos por salirse de los márgenes levemente, teniendo que cambiarse para cumplir las exigencias de la organización. El suizo, una leyenda del torneo de hierba con 7 trofeos, fue advertido en la edición de 2013 por la suela naranja de sus zapatillas, que tuvo que sustituir para poder participar.