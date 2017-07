¿Por qué unos huevos son más alargados que otros?

La habilidad para volar y la forma de volar son los elementos diferenciadores

Los pingüinos fueron la excepción que confirmaron la regla durante la investigación

En el proyecto se tuvieron en cuenta el tamaño y asimetría de los huevos

Huevos de gallina. Imagen: Pixabay

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el motivo de que los huevos de las diferentes aves tengan no sólo distinta longitud, sino también tamaño? No eres el único. Un grupo de científicos se ha hecho la misma pregunta e intentado arrojar algo de luz sobre el tema.

Llega el momento de hacer la compra. Has apuntado huevos de gallina y codorniz en la lista. En una de las divagaciones que te asaltan ya en casa y a la hora de cocinar, caes en la cuenta de que algunos de los huevos son más grandes que otros, e incluso alargados. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia?

Una pregunta que llega no sólo a los huevos más comunes de aves y habituales en nuestras comidas, sino también en los de otras especies. La misma cuestión se han hecho un grupo de científicos, quienes se han lanzado a la caza de arrojar algo más de luz sobre un tema cuanto menos curioso.

El departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) ha publicado los resultados de la investigación en la prestigiosa revista Science. En ella desvelan datos tan interesantes, entre otros, como el referente a aquellas aves que vuelan mejor o la forma de sus alas son datos característicos a la hora de obtener diferentes tamaños en los huevos.

Huevos de gaviota. Imagen: Pixabay

Mary Caswell Stoddard, una de las responsables de la investigación, aseguró que 'la cavidad abdominal de las aves se fue haciendo cada vez más pequeña y por ende los órganos internos se fueron comprimiendo durante el periodo evolutivo. Esto se traduce en un proceso diferente en la formación del huevo'; apunta Stoddard.

Durante la investigación, Mary Caswell y su equipo utilizaron cerca de 50.000 huevos de hasta nada más y nada menos que 1.400 especies diferentes. Sirva también como dato destacado que durante el proyecto se tuvieron presentes dos características importantes a la hora de arrojar luz sobre la distinta forma de los huevos: la asimetría, comprobar si termina en punta un extremo u otro; así como el largo con respecto al ancho.

A medida que progresaban en la investigación, descubrieron que la forma de las alas y su habilidad (o no) para volar era el dato diferenciador. De esta manera, especies como el avestruz pone huevos esféricos; mientras que otras que sí pueden volar como las águilas obtienen otros alargados y asimétricos. ¿La excepción que confirma la regla? Los pingüinos. La razón de ser radica en que al ser poderosos nadadores, su cuerpo aerodinámico durante el periodo evolutivo ha influido a favor de la asimetría del huevo en ausencia del vuelo.