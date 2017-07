¿Cómo parar el hipo? Este sencillo método puede ser definitivo

El hipo es una contracción espasmódica e involuntaria del diafragma

Médicamente los expertos nunca se han puesto de acuerdo en cómo curar el hipo

El doctor Rhys H. Thomas publicó una solución milagrosa para curarlo

Supuesto método para superar el hipo. Imagen: Getty

Todos en nuestra vida hemos tenido hipo y, sin embargo, la mayoría desconocemos técnicamente lo que es y cómo poder pararlo de forma efectiva. Generalmente un ataque de hipo dura unos pocos minutos, aunque el mayor ataque de hipo sufrido en la historia duró nada menos que 68 años. Charles Osborne tuvo que vivir la mayor parte de su vida con él, desde 1922 hasta 1990.

No sabemos si Charles Osborne podría haberse librado de su ataque perpetuo de hipo, pero al parecer existe un truco efectivo y real para librarse de esta molestia. Sin embargo, primero debemos saber qué es exactamente y técnicamente el hipo. Se trata de una contracción espasmódica e involuntaria del diafragma y los músculos intercostales. Suele ser repetitiva y lo que provoca en el cuerpo es una inspiración de aire repetitiva.

El diafragma es uno de los principales músculos que en los mamíferos controlan nuestro sistema respiratorio. El llamado nervio frénico controla la contracción y relajación del diafragma y, si envía impulsos anómalos, el diafragma se contrae repentinamente provocando una súbita inspiración de aire. Es decir, provocando el hipo. Algunas de las acciones que provocan este movimiento son comer rápido, aerofagia, ingestión de bebidas carbónicas o, incluso, una crisis de ansiedad. Por suerte, el hipo persistente -o singultus- se da en muy pocos casos, y debe estudiarse el motivo de su aparición.

Médicamente los expertos nunca se han puesto de acuerdo en cómo curar el hipo, sin embargo, no son pocos los que recomiendan hacer algún tipo de ejercicio de respiración para que todo vuelva a la normalidad. Cada caso y cada cuerpo es diferente y, como generalmente no es un problema importante, no existe ningún método estudiado y generalizado. Sin embargo, el doctor Rhys H. Thomas, del Gloucestershire Royal Hospital, existe un método milagroso que en la mayoría de los casos sí logra terminar con el hipo.

Un susto para superar el hipo. Imagen: Getty

Publicado por medio del British Medical Journal, el doctor explica que para librarse del hipo sólo necesitas un vaso de agua. Tapona las orejas y traga el vaso de agua poco a poco, sin pausa, hasta que no quede líquido en el. Será más que suficiente con beber alrededor de 30 mililitros de agua. La mayoría de remedios tratan de controlar el nervio frénico, lo que se logra aumentando la presión intratorácica, que lograremos bebiendo y tapando las orejas.

Para Rhys H. Thomas este, sin duda, será uno de los mejores métodos para terminar con el hipo. Por citar algunos de los que se han estudiado, al parecer el orgasmo o un masaje rectal también pueden ayudar a que el hipo desaparezca, aunque parece que el método milagroso es el más rápido y efectivo.