El motivo por el que nadie sabe cuántos dedos tiene Yoda de Star Wars en los pies

Jim Henson solo supervisó la marioneta de Yoda, pero no la creó

El nombre de Yoda proviene del sánscrito y significa 'guerrero'

Yoda. Lucasfilm/Disney

Yoda no solo es uno de los personajes más recordados de todo el universo Star Wars, sino uno de los más misteriosos, ya que incluso 37 años después de su primera aparición en Episodio V: El Imperio contraataca, todavía se desconocen muchos detalles sobre el sabio maestro Jedi. Uno de los más enigmáticos, el número de dedos que la criatura tiene en sus pies, una incógnita que no ha quedado nada clara en las películas.

Sin duda es uno de los personajes más queridos de la saga de George Lucas, todo un símbolo de la lucha por el bien y la paz. Lo conocimos por primera vez en 'El Imperio contraataca' (1980) como un pequeño y travieso ser verde con el que Luke Skywalker se topaba mientras buscaba a un gran y sabio maestro Jedi en un planeta desconocido. Pero el todopoderoso maestro resultaba estar más cerca de Luke de lo que él pensaba. Los minutos de Yoda en pantalla en la trilogía original fueron más bien reducidos pero su influencia en el cine de fantasía y aventuras, enorme.

Años después, con la llegada de los episodios I,II y III, pudimos reencontrarnos con el Gran Maestro Jedi y verlo de una forma que nunca antes hubiéramos esperado: con sable láser en mano y acabando con todo lo que se le pusiera por delante. A pesar de la predilección de los fans por Yoda, aún se desconocen muchos datos del verde y pequeño guerrero, como su raza, que nunca llegó a ser nombrada en las películas (en Star Wars se habla de ella como "la raza de Yoda").

Luke Skywalker y Yoda. Lucasfilm/Disney

Sin embargo, una de las mayores incógnitas alrededor del icónico personaje es en apariencia tan intrascendente como el número de dedos de sus pies, algo que nunca se ha aclarado. La razón es que las propias entregas de la saga se contradicen entre sí: en su primera aparición, en 'El Imperio contraataca' (1980) y en la posterior 'El Retorno del Jedi' (1983), la marioneta de Yoda tiene cuatro dedos en cada pie, sin embargo en la trilogía posterior se vuelve a sembrar la duda. En 'La Amenaza Fantasma' (1999) Yoda presenta se muestra con tres dedos, mientras que en la conclusión de esta trilogía, 'La Venganza de los Sith' (2005), vuelve a aparecer con cuatro. Las repercusiones de esta incoherencia de LucasFilm se ven hasta en las figuras de acción oficiales de la marca Hasbro, con versiones del jedi de tres, cuatro y cinco dedos hasta la fecha.

Esta no es la única peculiaridad del maestro Yoda, que siempre ha suscitado gran expectación entre los fans. Al contrario de lo que se piensa, Yoda no fue creado por Frank Oz y Jim Henson, padres de los Muppets, sino que fue obra de Stuart Freeborn, trabajador de LucasFilm. En lo que sí aportó Frank Oz es poniendo durante casi 40 años voz a Yoda y haciéndose cargo de sus movimientos en El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi. Henson y Oz sólo se encargaron de la supervisión en el proceso de creación de la marioneta, pero Yoda no es un Muppet.