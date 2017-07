¿A qué políticos pertenecen estas bocas?

Ahora es mucho más habitual que los políticos aparezcan en televisión

Los vemos tanto que su imagen ha quedado grabada en nuestras mentes

Te retamos a que adivines quiénes son estos políticos por su boca

Artur Mas y Alberto Núñez Feijóo. Imagen: Getty

Los políticos dirigen los países de todo el mundo, son los representantes del pueblo y, sin embargo, conocemos una pequeña parte de sus vidas. Obviamente nos interesa su vida profesional, su trabajo a la hora de gobernar el país y tomar decisiones, aunque muchos se preocupan más de aparecen en televisión que de trabajar discretamente para mejorar las cosas. Por ello, su imagen ha quedado grabada en nuestras mentes.

Ahora es mucho más habitual que los políticos aparezcan en televisión. No sólo por la gran cantidad de medios y canales de comunicación que tenemos actualmente, también por un cambio a la hora de hacer política. Los ciudadanos leen los medios, ven la televisión, así que la aparición de políticos en otros programas que no son meramente informativos es habitual hoy en día. Por ello, aunque no los conocemos, sí los reconocemos mucho más ahora que antaño.

¿Pero serías capaz de reconocerlos por sus bocas? Es más importante lo que dicen que su aspecto físico, obviamente, pero te retamos a que adivines quiénes son estos políticos por la forma de su boca. ¡Mucha suerte!