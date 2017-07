Se va de vacaciones y deja a su pez en el portal para que los vecinos lo cuiden

Los vecinos llevan una semana dando de comer y cambiando el agua al pez

Pez doméstico. Getty Images

La que podría ser la comunidad de vecinos más ejemplar de España se hace cargo de la mascota, le da de comer todos los días y le cambia el agua hasta que el dueño regrese.

Una de las anécdotas del verano en redes sociales la protagoniza una comunidad de vecinos (que según se comenta podría encontrarse en el madrileño barrio de Vallecas) que esta semana ha decidido organizarse y solucionar el problema de uno de sus inquilinos.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo ? Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Un vecino anónimo se ha ido de vacaciones una semana, con la mala suerte de que no puede llevarse a su mascota, un pez llamado PESESÍN, consigo. No sabemos si echándole morro o de manera consensuada, ni corto ni perezoso el vecino ha dejado la pecera y comida en el portal con una circular que educadamente reza: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a PESESÍN. Necesito vuestra ayuda para que le déis de comer, solo se le debe echar una vez al día. Dejo la comida y un cuadro para saber cuánto comió. Muchas gracias".

Aunque podría haber dejado el tema estar y haber mirado para otro lado, la comunidad de vecinos se ha organizado y a PESESÍN no le ha faltado alimento estos días. El pasado domingo el pez se quedó sin comida y un caritativo vecino se encargó de comprar más, e incluso algunos vecinos se lo han llevado a casa para cambiarle el agua.

Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales, donde el post original en Twitter ya alcanza los 40.000 retweets y casi 70.000 me gusta. Incluso la cuenta oficial de la Policía se ha hecho eco del asunto.

Otros han aprovechado el ejemplo y probando suerte antes de irse de vacaciones como el siguiente usuario.

Me voy de vacaciones. He dejado a mi suegra en la Repsol de la A6. Desayuna suave. Come a las 13:00. Cuidádmela. GRACIAS. #Pesesin https://t.co/Uuul0kColX ? Cuco La Isla (@cucolaisla) 12 de julio de 2017

Y otros aprovechan para hacer de detectives e intentar averiguar de dónde puede proceder el querido PESESíN.

intuyo que #pesesin ye asturiano...aquí no se deja nunca a nadie sin comer 😂. No se si el pobre Pesesín morirá de una fartura ? La Casina Roja (@LaCasinaRoja) 12 de julio de 2017

Sin embargo, parece que la aventura de esta comunidad de vecinos y la pequeña mascota ya llega a su fín. Mañana vuelve su dueño de vacaciones y no nos extrañaría en absoluto que le estén esperando sus compañeros de escalera para pedirle alguna que otra explicación.