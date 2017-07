Los pasos que debes seguir si te pica una medusa este verano

Las picaduras de medusas en nuestras playas no son extrañas durante el verano

La orina, el vinagre o el alcohol, no son remedios eficientes para las picaduras

Sigue estos pasos en caso de ser picado por una medusa y no estar cerca de un socorrista

Medusa en el agua. Imagen: Pixabay

Puede resultar aterrador, pero lo cierto es que una picadura de medusa no es algo extraño en nuestras playas. Por suerte para nosotros, la mayoría de medusas que viven en nuestras aguas no tienen una cantidad de veneno suficiente como para terminar con nuestra vida, aunque es cierto que algunas existen. Sin embargo, obviamente debemos tomar precauciones, vigilar nuestro entorno y no acercarnos a una medusa si la vemos, ya que algunas poseen largos tentáculos con los que inyectan el veneno.

Aunque tengamos precaución se producen cientos de picaduras de medusa durante el verano, pues la mayoría de ellas son prácticamente invisibles flotando en el agua. Obviamente ante una picadura lo mejor y más eficiente es advertir al socorrista más cercano de la situación, pues ellos están preparados para afrontar y atender los problemas de los bañistas. Existe la teoría de que la orina puede ser buena ante una picadura de medusa, sin embargo, este viejo mito es totalmente falso. Conoce qué debes hacer si te pica una medusa y no hay socorristas cerca.

En primer lugar es calmarse y no sufrir una crisis de ansiedad, pues esto generalmente agrava el problema. Para mitigar el dolor los expertos recomiendan, primero, limpiar bien la zona de la picadura con agua salada del mar y sin frotar. En este sentido, es posible que algunos de los tentáculos hayan quedado adheridos a la piel, así que habrá que retirarlos con cuidado de no sufrir más picaduras. Lo puedes hacer con pinzas, guantes o un plástico. No se te ocurra aplicar alguna sustancia extraña, como orina o pasta de dientes... Tampoco funciona el amoniaco, el vinagre o el alcohol.

Medusa sobre la arena. Imagen: Pixabay

Lo primero que debemos hacer es calmar la zona afectada. Para ello envolveremos hielo en un trozo de tela o en un trapo, y lo aplicaremos en la zona durante unos 15 minutos. El agua dulce y el agua del grifo puede irritar la zona de la picadura, así que el hielo nunca debe tocar directamente la picadura. Una vez que la zona haya disminuido su irritación, y con ello gran parte del dolor, puede aplicarse gasas con soluciones bicarbonatadas o algún tipo de analgésico. Ante la duda, ponte en contacto con los servicios de emergencia.