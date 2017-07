¿Por qué las señales de STOP tienen ocho lados?

La señal de STOP ha cambiado mucho y no siempre fue como la conocemos

A principios del siglo XX no existía casi ninguna seguridad en la carretera

Una asociación de circulación inventó el método que utilizamos actualmente

Señal de STOP. Imagen: Pixabay

Es una cuestión que pasa desapercibida a pesar de ver señales de tráfico todos los días. La señal de STOP de ocho lados, la señal roja con letras blancas que indica que tenemos que pisar el freno y mirar antes de circular, es una de las más comunes. Sin embargo, te sorprenderá saber que la señal de STOP no siempre ha tenido ocho lados, o que no siempre ha tenido el color rojo con letras blancas.

Las señales de tráfico tienen como misión ordenar, advertir o informar de cómo deben comportarse las personas sobre determinadas circunstancias de la circulación. Conocer a la perfección el significado de cada señal de tráfico es fundamental antes de ponernos a conducir, de esta forma se evitan accidentes de coche y otros incidentes en la carretera. A menudo las señales de tráfico deben pasar por varios acuerdos y revisiones para garantizar la seguridad de los usuarios. Es por ello que la señal de STOP ha cambiado mucho con el paso de los años, y no siempre fue como la conocemos.

A principios del siglo XX los coches aún no habían invadido las calles y las carreteras eran un caos. Los conductores de la época no necesitaban una autorización para conducir, las líneas blancas que separan en carriles las carreteras no existían, y las señales de STOP todavía no habían sido inventadas.

Señales de tráfico. Imagen: Pixabay

La primera señal que advertía pisar el freno apareció en Detroit, en 1915. Apenas se apreciaba en las calles debido a su reducido tamaño, era blanca y cuadrada, nada que ver con el octógono rojo que conocemos actualmente. Fue en 1923 cuando una asociación especializada en carreteras en Misisipi, sugirió un cambio que resuelve el quid de la cuestión: cuantos más lados hay en una señal, más peligroso es el próximo tramo de la carretera.

Todavía usamos estos parámetros aunque nadie sabe por qué exactamente. El concepto es simple: los lados de una señal representan un tipo de peligro mayor. El signo de nivel de peligro más alto son las señales circulares; el segundo nivel de peligro es el octágono, con ocho lados, seguido del triángulo para señalizar advertencias, y finalmente los signos cuadrados y rectángulos que se utilizan para transmitir información.

A excepción de Japón, que utiliza un signo triangular, alrededor del mundo las señales de STOP lucen relativamente de la misma forma: ocho lados, roja y letras blancas. Los departamentos de circulación han logrado un idioma de símbolos universal para que las entendamos rápidamente y tengamos precaución allá donde vayamos.