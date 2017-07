¿Qué productos debes evitar a la hora de limpiar tu móvil?

Cometemos el error de limpiar la pantalla con materiales ásperos

La pantalla se ensucia fácilmente y se puede rallar

Tres sencillos métodos para limpiar el móvil con total seguridad

Limpiar la pantalla táctil. Imagen: Pixabay

Cantidad de gérmenes y bacterias se acumulan en el móvil por llevarlo a todas partes. Es necesario preparar una rutina de limpieza en la pantalla táctil para desinfectara, en la que tenemos que tener precaución con los productos que utilizamos para no estropearla.

Muchos se preguntarán qué productos son los adecuados para limpiar las pantallas de sus teléfonos u otros dispositivos inteligentes. Las pantallas táctiles de nuestros dispositivos son muy sensibles y determinadas sustancias químicas podrían dañarlas. Tanto los smartphone como las tablets no sólo se llenan de polvo, sino que también se llenan de gérmenes y bacterias.

Durante un taller educativo se investigó la utilidad de los teléfonos móvil para recopilar datos sobre los microorganismos asociados a las pantallas táctil y determinar si había efectos personales en cada individuo. Se encontraron alrededor del 22% de gérmenes en los dedos de los participantes que también estaban presentes en sus propios teléfonos. Los resultados se caracterizaron por sugerir que los dispositivos móviles son un nido de bacterias y por ello hay que desinfectarlos con los productos adecuados.

Hay que tener cuidado con los productos que utilizamos para limpiar el smartphone. No se puede emplear cualquier tipo de solvente, ya que es posible que el dispositivo se eche a perder. Normalmente hacemos uso de materiales ásperos para limpiar los aparatos; como estirar la camiseta que llevamos puesta, utilizar un trozo de papel de cocina con un poco de vaho o una toalla húmeda. Sin embargo, existen algunos métodos que no perjudican al teléfono a la hora de limpiar la pantalla y no dañan la superficie del móvil.

Tres métodos para limpiar la pantalla con total seguridad

La pantalla táctil es la zona con más facilidad de ensuciarse, ya que llevamos el móvil a todas partes y nos pasamos todo el día revisando las notificaciones. Hay varias opciones para evitar el crecimiento de bacterias y mantener la pantalla limpia. En primer lugar y como hemos mencionado varias líneas atrás, no hay que hacer uso de materiales ásperos; por lo que una gamuza de limpiar las gafas sería la mejor opción. Las microfibras de la gamuza son específicas para la limpieza de las gafas y evitar ralladuras.

Otro de los métodos -y si la suciedad es algo más que simples huellas- se puede hacer uso de agua destilada que nunca echaremos directamente a la pantalla táctil. Lo recomendado es empapar ligeramente la gamuza y frotar suavemente la superficie del teléfono. A pesar de lo tentador que puede resultar limpiarlo con alcohol, los fabricantes no recomiendan utilizar este tipo de productos ya que se corre el riesgo de destruir una de las capas de la pantalla táctil.

Finalmente, hablemos sobre las pequeñas ranuras que se llenan de polvo. A menudo pueden entrar pequeñas sustancias sólidas o polvo en las ranuras de entrada de auriculares o de carga. Es muy importante que no se introduzca sobre éstos palillos o bastoncillos para las orejas. Por ello, y recomendado por los fabricantes, el mejor método es utilizar sprays de aire comprimidos, ya que es un producto específico para este tipo de limpieza.

Por lo tanto, no se recomienda utilizar materiales ásperos que puedan arañar la pantalla ni materiales corrosivos que pueden destruir una de las capas de la superficie.