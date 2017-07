La falsa tormenta que engañó a miles de personas en un directo de Facebook

Un vídeo en directo de cuatro horas sobre una falsa tormenta causó revuelo

La publicación alcanzó a más de 14 millones de usuarios en Facebook

El origen de la animación, en realidad, se remonta al año 2015

Fotografía de una tormenta. Imagen: Pixabay

Una página de Facebook manipuló un GIF de una tormenta y lo transmitió en vivo durante cuatro horas. Aparentemente parecía que se estaba retransmitiendo en tiempo real, por el sonido de la tormenta, pero resultó ser un engaño que alcanzó a más de 14 millones de personas.

Aproximadamente 17 millones de usuarios de Facebook vieron un vídeo transmitido en directo en la página 'Newsfeed'. El supuesto directo retransmitía el movimiento de un increíble torbellino de gran volumen que transportaba una enorme tormenta. En tan solo unos minutos de directo, el vídeo alcanzó a más de 90.000 personas que pensaban que estaban viendo la tormenta a tiempo real. Con más de 14 millones de visitas, más de 360.000 compartidos y 900.000 reacciones, resultó ser un fraude.

Aunque fueron muchos los que comentaron que era falso, eso no impidió que los usuarios vieran el vídeo y lo compartieran -ahora ha sido eliminado-. Algunos de los comentarios señalaban que era poco más que un gif corto en repetición. Un bucle con efectos de sonido de cualquier tormenta, provocando respuestas de desilusión. Este tipo de tormentas sí existen, pero los usuarios no tardaron en darse cuenta de la trampa.

Momentos después de que el directo de Facebook alcanzara su límite de cuatro horas de retransmisión, comenzó a emitirse en otra página llamada 'The Cherry Orchard'. Ambas páginas listan el mismo dominio porque comparten los mismos contenidos. Newsfeed y The Cherry Orchard no son las únicas páginas en redes sociales que se abastecen de esta infinita tormenta. Usuarios de Instagram y Twitter también han publicado la tormenta con miles de 'me gusta'.

93,000 people currently watching this fake Facebook Live of a heavily edited GIF https://t.co/58KHiu6NGP pic.twitter.com/iuJiJDcx2m ? Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 20 de julio de 2017

Los orígenes de este GIF se remontan a un hombre esloveno, Marko Korosec, que se dedica a tomar fotografías de tormentas. Korosec caza tempestades desde 2015, teniendo la suerte de haber podido contemplar en directo esa tormenta de granizo y fuertes vientos. Su amigo Jonathan Wennström fue el encargado de tomar una secuencia del vídeo y convertirla en formato GIF y, actualmente, ambos amigos están emocionados de que la animación se haya vuelto viral.

