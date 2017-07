Muy pronto todas las escaleras mecánicas del mundo podrían incorporar este dispositivo

Este dispositivo elimina hasta el 99,9% de los gérmenes de los pasamanos

Higienizador de rayos UV. LG

Si entre tus principales preocupaciones en el contacto diario con otras personas está la gran cantidad de gérmenes a los que estamos expuestos, con el fin de evitar resfriados y otras afecciones, recibirás de muy buen grado el invento que la firma LG acaba de lanzar al mercado.

La compañía surcoreana LG, que seguramente relacionarás al instante con televisores, aires acondicionados y teléfonos móviles, acaba de lanzar al mercado un 'gadget' que higieniza los pasamanos de las escaleras mecánicas con un sistema que no nos es desconocido, los rayos ultravioleta. Servicios de metro, aeropuertos, hoteles, hipermercados, museos y otras superficies transitadas a diario por grandes concentraciones de población podrían acabar pronto adoptando sistemas como este.

Este dispositivo, algo más grande que los higienizadores de los hospitales, está diseñado para colocarse al comienzo de la escalera, de tal forma que cuando toquemos el pasamanos, siempre esté higienizado. Gracias a la luz UV que proyecta el 'gadget' sobre la goma del pasamanos, según LG, se puede eliminar el 99,9% de los microbios que luego irán a parar a nuestras manos. Eso sí, hay que tener claro que no todos los microorganismos con los que entramos en contacto a diario son malos para nosotros, algunos incluso nos ayudan para protegernos de enfermedades como el asma.

Youtube Video

El proceso del que hace uso este higienizador se conoce como "irradiación ultravioleta germicida", que concentra una radiación con un rango de onda de 278 nanómetros, inofensiva para el ser humano. Esta tecnología ya se usa para la higienización de laboratorios o acuarios e incluso se pueden comprar dispositivos portátiles para ir por ahí "higienizando el mundo".

Según la compañía, el dispositivo no necesita conectarse a la luz, ya que utiliza la electricidad generada por la propia escalera mecánica como fuente de energía (se apaga y enciende automáticamente a la par que la escalera); por otro lado, su lámpara ultravioleta tiene una vida útil de 10.000 horas. Aunque no se ha hecho público el precio, según The Verge, el dispositivo ha sido homologado por las autoridades de Corea del Sur y la Unión Europea.