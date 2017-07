Los perros no aúllan a las sirenas porque les duelan los oídos

El aullido es un sistema de comunicación ancestral entre el perro y la manada

Perro aullando. Pixabay

El comportamiento canino en ocasiones parece no seguir ningún tipo de lógica, o puede que seamos nosotros los que no les entendamos. Uno de los comportamientos de los perros que más llama la atención es el aullido, una forma de expresión que estos animales utilizan para comunicarse con los suyos o para expresar a los seres humanos lo que les pasa, ya que no pueden decírnoslo con palabras.

Al contrario que los gatos, los perros son animales acostumbrados a organizarse y convivir en manada y precisamente el aullido es una herramienta muy útil para comunicarse con sus iguales. Aullar les sirve para localizar a otros perros, aunque se encuentren a varios kilómetros de distancia; gracias a su desarrollado sentido del oído, los perros pueden utilizar los aullidos en forma de GPS, para saber dónde está el resto de la manada si se ha fragmentado.

Confundir las sirenas con el aullido de otros perros

El aullido puede violentar a las personas, sobre todo si no entendemos por qué se produce, sin embargo para los perros es un sistema de comunicación ancestral habitual. Aullar a las sirenas podría estar directamente relacionado con ello y no como tradicionalmente se cree con que les produzca dolor en los oídos este sonido a tan alto volumen. En todo caso, según los expertos, si le dolieran los oídos el animal experimentaría otros comportamientos como correr o esconderse.

Según afirma Christine Bowen, de Pet HealthZone, los perros podrían aullar a las sirenas de policía, bomberos, ambulancias o alarmas de incendios al identificarlas con el aullido de uno de los suyos. También es una posibilidad que quieran advertir al líder de la manada, nosotros, de la presencia de un peligro inminente en el entorno.

El hecho de que nuestro perro no deje de aullar a las sirenas que pasan por la calle hasta que desaparezcan podría ser debido a que creen que gracias a su aullido el sonido se aleja. En el futuro es posible que pudieran repetir este comportamiento en más ocasiones al recordar que la última vez que les aullaron consiguieron hacer cesar su sonido.