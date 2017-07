Casi todos fallan este acertijo infantil al primer intento, ¿eres la excepción?

Este problema engañó a un montón de adultos en Internet

Debes ser minucioso con la solución del número que falta

La solución correcta es más fácil de lo que puedes pensar

Problema de niños de primaria. Imagen: Twitter @sanriyoko

Muchos usuarios en Twitter cayeron en el mismo error. Para algunos estudiantes de primaria este rompecabezas matemático puede resultar sencillo, pero muchos adultos han caído en el mismo error. ¿Podrás dar con la solución correcta?

Las matemáticas o las ciencias sociales de nivel básico son pequeños conocimientos que nos servirán a lo largo de nuestra vida. Aunque de niños algunas asignaturas nos parecen inservibles, la educación primaria es fundamental para aprender cómo tratar y comunicarse en la sociedad. Los exámenes, horarios o las tareas diarias hacen que maduremos en nuestras obligaciones y tratemos a los demás de igual a igual.

Para algunos de nosotros han pasado muchos años desde que terminamos la primaria. Si somos honestos, admitamos que hemos olvidado numerosos conocimientos básicos que aprendimos. Cuando vemos un problema en las redes sociales cualquier niño de primaria puede resolverlo sin esfuerzo, y sin embargo, nosotros no conseguimos solucionarlo tan fácilmente. Probablemente esto se debe a que los adultos intentamos buscar una solución compleja y los niños se centran en resolver el problema de la forma más sencilla posible.

Ha estado circulando por Twitter un ejercicio matemático de un niño de primaria del país del sol naciente, Japón. En la fotocopia hay una serie de números que van en cadena. Los números principales son la clave para desencadenar la función matemática que produce el siguiente número. Sin embargo, sólo un número ha sido reemplazado por un símbolo de interrogación. Los alumnos deben resolver qué número debe ir en el espacio. ¿Serías capaz de dar solución al problema?

Si crees que has dado con el número correcto para resolverlo, comprobémoslo. Los números principales del problema son 72 y 99 para producir el 27, que es el resultado de restar dichas cifras. A continuación, los números 27 y 45 se restan nuevamente, cuya solución es 18. 18 y 39 se convierten en 21 y puede que en este punto de la cadena hayas descubierto el código. Casi se puede asegurar que el número que falta es una resta entre 21 y 36 dando un resultado de 15. Aunque tenga sentido que 15 sea la solución correcta porque restando 15 y 28 es 13, no es la respuesta correcta.

El número misterioso es 12. No es que te hayas confundido con las cuentas, sino que la resta no es la solución para resolver el problema. Una de las responsabilidades de los profesores, a parte de educar, es que los niños sean minuciosos con sus tareas y se paren a pensar en lo que tienen delante. Si no es una resta y el resultado es 12, ¿cuál es la clave?

Lo que realmente está pasando no es una resta, sino una suma. Si descomponemos los primeros números de la cadena, -es decir, 7,2,9,9- y los sumamos, el resultado es 27. Así que cuando nos encontramos con el número que ha sido reemplazado por el símbolo de interrogación con las cifras 36 y 21, si las dividimos y sumamos nos da 12.