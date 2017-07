Esta araña gigante sorprende a una familia y aterroriza a medio mundo

Australia es el hogar de algunas de las especies de arácnidos más grandes del planeta

"Aragog" ya se ha hecho un hueco en redes sociales dando las imágenes la vuelta al mundo

Una araña cangrejo gigante sorprende a una familia australiana

Este ejemplar de araña cangrejo gigante, conocida en Australia como araña de la madera, ya ha aterrorizado a miles de personas en las redes. Se plantó en la puerta del domicilio de una pareja australiana que se preparaba para una cena romántica y que se vieron incapaces de abrir la puerta.

Cuando te encuentras un invitado inesperado en tu puerta

Llegas de trabajar después de un largo día y lo único que te apetece es preparar una cena especial con tu pareja y descansar un rato. Sin embargo, no te acordabas de que vives en ¡Australia!; miras a la puerta y en una esquina lo que descansa plácidamente es una araña gigante del tamaño de un plato.

Esto es lo que le ha sucedido a una pareja australiana residente en Queensland y lo que se han encontrado bloqueando la puerta no era otra cosa que un esparásido, una araña de dimensiones monstruosas que parece venida de otro planeta. O de una película. Precisamente eso es en lo que pensó Lauren Ansell y su pareja, dueños de la casa, que bautizaron a este ejemplar como Aragog, la araña gigante que aparecía en 'Harry Potter y la Cámara Secreta'.

Estas arañas de la madera pueden llegar a medir 30 cm

La pareja finalmente consiguió que Aragog huyera moviendo la puerta de cristal (aunque como se puede ver en el vídeo, la araña no estaba de muy buen humor) y tras llevar la historia a los medios locales, las imágenes del incidente ya han dado la vuelta al mundo.

Esta clase de arácnidos, en la que se incluyen más de 1.000 especies, no son agresivos si no se sienten amenazados, pueden llegar a medir hasta 30 cm e incluso se pueden alimentar de pequeñas lagartijas, sin embargo su veneno no es letal para las personas sanas.

Australia es el hogar de algunos de las especies de arañas más peligrosas del mundo, aunque encuentros como este no son tan habituales como podríamos pensar. En el país oceánico podemos encontrarnos algunas estampas impresionantes como la que se puede ver en este tweet compartido hace algunas semanas.