¿Cuelgas bien el papel higiénico? Así es como se hace oficialmente

Es un debate que ha estado circulando durante décadas, dividiendo amistades, arruinando las relaciones de compañeros de piso y convirtiendo el cuarto de baño en un campo de batalla. No estamos hablando de tortilla con o sin cebolla, perros o gatos, montaña o playa; hablamos del padre de todos los debates domésticos: ¿el papel higiénico debe colgar por delante o por detrás?

Es posible que inconscientemente hayas respondido al leer la pregunta; todos sentimos una fuerte preferencia en la forma de actuar ante pequeños detalles de la vida cotidiana. Y mientras que las personas que cuelgan el papel higiénico hacia delante dicen que es más fácil de estirar y es más higiénico, el otro tipo de personas no soportan ver el rollo colocado así porque es "incorrecto".

Hay estudios que han dividido las opiniones con la premisa de que la forma en la que colocamos el papel higiénico en el cuarto de baño puede determinar nuestra personalidad. Es increíble hasta qué punto una acción que hacemos a diario casi aleatoriamente puede influir sobre nosotros. Sin embargo, la infinita discusión entre quienes colocan el rollo de papel higiénico colgando hacia fuera y los que prefieren colocarlo hacia la pared, ha llegado a su fin.

Aunque la gente continúe pensando que está en lo cierto y siga con sus costumbres; lo correcto es colocar la capa externa del papel mirando hacia el exterior, y no pegada a la pared. El famoso escritor estadounidense Owen Williams fue quien descubrió una imagen de Seth Wheeler -inventor del papel higiénico-. La imagen data de 1891 y muestra las instrucciones de cómo colgar el rollo de papel correctamente.

The patent for toilet paper should settle the over vs under debate pic.twitter.com/arZl6l6ALn